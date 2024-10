Benzema reveló confesión privada de Vinícius tras perder el Balón de Oro: sigue la polémica

Como el Real Madrid había podido conocer que Vinícius no terminaría ganando el Balón de Oro, tomó la decisión de no enviar ningún representante a la gala llevada a cabo en la capital francesa. Y sobre el equipo español, un exjugador apareció para criticar el premio no obtenido por su excompañero brasileño. Se de trata de Karim Benzema.

“No quiero hablar de France Football o de Francia. Como ya he dicho, y no es solo de este año, cuando yo estaba en el Madrid también, Vinícius es un jugador que ha hecho mucho esfuerzo. No es solo meter goles. En la Champions que ganó el Madrid la temporada pasada, en cada partido fue determinante. Creo que no hay otro que lo merece más que Vinícius”, manifestó el delantero en una entrevista con El Chiringuito.