Sale a la luz por quién votó Colombia en el Balón de Oro 2024: se filtró la elección

A diferencia del premio The Best , que es votado por capitanes y entrenadores de todo el mundo, el Balón de Oro se elige a través de un periodista representante de los 100 mejores países del ranking Fifa.

Filtran el voto de Paché Andrade

Las palabras de Rodri

“Es una noche increíble para mí hoy. Hoy tengo muchas cosas que agradecer a mucha gente. En primer lugar, a France Football y a la Uefa por el galardón, y a todo el mundo que me ha votado, que ha confiado en mí para darme este galardón. Sé que hoy es un día muy especial, no solo para mí, sino para mi familia y para mi país”, señaló tras recoger el trofeo en la tarima donde pasaron grandes leyendas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Rodri se lo dedicó “a la persona más importante” de su vida, su novia Laura. “Justo hoy, hacemos ocho años, es nuestro aniversario. Sin ti este camino no hubiese sido el mismo, así que muchas gracias”, dijo. “A mi familia, por supuesto, por todos los valores que me ha dado, por lo que representa para mí, por lo que me ha ayudado desde el principio a no confundirme, a seguir los pasos correctos para ser lo que soy: un hombre y una persona que juega al fútbol por amor”, expresó el español.