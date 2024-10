El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, celebró que su jugador Rodri ganara este lunes 28 de octubre el Balón de Oro y aseguró que lo merece y que puede servirle para regresar de su dura y larga lesión de rodilla, con mejores ánimos y con la energía necesaria.

No obstante, el técnico español no quiso entrar en la polémica surgida por la ausencia del Real Madrid en la gala de París, una vez que vieron que Vinícius Jr. no iba a ser el ganador del prestigioso trofeo individual que entregan France Football y la Uefa.

“¿Qué puedo decir? En primer lugar, felicitar a Rodrigo y a toda su familia y seres queridos. Es una noticia increíble para él y, por supuesto, para todos nosotros, para todo el Manchester City y para todos nuestros aficionados. ¡Estamos muy orgullosos de él! Ojalá que le dé la energía necesaria para recuperarse bien la próxima temporada y volver a estar con nosotros”, manifestó en rueda de prensa antes del partido contra el Tottenham.

En cuanto a la ausencia del Real Madrid en la gala parisina, sin comunicado oficial alguno del club blanco, no quiso entrar a valorarlo. “Nada que decir. Si no quieren ir, no van... si no quieren felicitar, no felicitan. Está bien. El Manchester City no está aquí para juzgar lo que otros clubes deciden, lo que tienen que hacer y dónde”, expresó.

Rodri besando el Balón de Oro. | Foto: AP

“Para nosotros, la temporada pasada, Haaland ganó el triplete... marcó más de 50 goles, y le dije a él: ‘Solo por estar en el Balón de Oro tienes que estar muy, muy feliz’. Y creo que Rodri fue allí y todo el tiempo le dije lo mismo: ‘Si estás entre los dos, tres o cuatro primeros, es excepcional. Eso significa que has hecho un año increíble y tienes que estar muy muy satisfecho’”, desveló.

El entrenador también señaló que la temporada pasada podría merecer haber ganado el Balón de Oro su jugador Erling Haaland y no lo hizo, ya que el galardón fue a parar a manos de Leo Messi. “El año pasado Haaland debería haber ganado el Balón de Oro. ¿Y Messi debería haber ganado como ganó? Sí. Al final, eso no es importante; lo que importa es que tú representes algo en el fútbol mundial porque tú personalmente, con tus compañeros, con tus amigos, has hecho algo realmente bueno”, opinó.

Sobre las opciones de ganar del madridista Vini Jr. fue más claro: “¿Debería haber ganado? Puede ser, pero es lo que pasó. Son los periodistas, no un grupo de personas de élite los que deciden lo que tienen que hacer. Es algo que ocurre en todo el mundo, no se trata de una votación de un solo país. Hay opiniones diferentes en todo el mundo. Por eso el fútbol es bonito y todo el mundo habla”, señaló.

Vinícius Jr. en la cancha. | Foto: Getty Images

Indignación en Brasil

El Balón de Oro ganado por el mediocampista español Rodri este lunes en París cayó muy mal en Brasil, que estaba ilusionado con que el atacante Vinícius Jr. conquistara el prestigioso premio.

“Esperé todo el año para que Vini Jr. fuera reconocido merecidamente como el mejor jugador de la actualidad. ¿Y ahora vienen a decirme que el Balón de Oro no es para él?”, dijo la delantera brasileña Marta en un video en su cuenta de Instagram.

“¿Qué Balón de Oro es ese? ¿Qué Balón de Oro es ese? No, se acabó”, dijo molesta la llamada “Reina del fútbol”, dueña de un Balón de Oro y cinco premios a la mejor jugadora de la Fifa.

En el país del fútbol se daba por hecho que el atacante de la Seleção, quien no asistió a la gala, se quedaría con la afamada distinción individual tras su destacada temporada con el Real Madrid.

Desde que Kaká lo ganó en 2007, hace ya 17 años, ningún brasileño ha vuelto a subirse al escalón más alto del balompié mundial. Neymar lo rozó en dos ocasiones (2015 y 2017) al quedarse con el tercer puesto.

En el mundo del fútbol solo se habla en estos momentos de la entrega del Balón de Oro. | Foto: AP

“Vini, tus raíces son de oro. Estaremos siempre juntos”, afirmó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en un mensaje en Instagram inscrito en una imagen oscura en la que el extremo aparece con el puño derecho levantado.

“Eres el mejor a pesar de que digan lo contrario”, escribió el volante de la selección brasileña Lucas Paquetá (West Ham) en una publicación en la misma red social que acompañó con una fotografía de ambos vistiendo la camiseta del Flamengo de Río de Janeiro.