Danna García relató crudo momento que vivió en su hogar y la hizo pasar angustia: “He gritado, he llorado”

Danna García logró cautivar a un amplio público gracias a su talento interpretativo y a la belleza que la ha acompañado a lo largo de su trayectoria. Su capacidad para transformarse en distintos roles quedó plasmada en múltiples producciones, entre ellas su recordada actuación como Norma Elizondo en Pasión de Gavilanes y su papel como Sofía Santana en Perro amor.

En cada proyecto televisivo donde participó, la actriz se destacó por su presencia escénica, convirtiéndose en una de las figuras más apreciadas por los seguidores de la pantalla chica en Colombia. Con el tiempo, también consolidó una comunidad fiel en redes sociales, donde muchos demostraron interés por su salud, su vida cotidiana y los aspectos más íntimos que comparte con su audiencia.

Recientemente, Danna García, que tuvo temas de salud en el pasado, llamó la atención con una inesperada publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram, relatando un suceso que la aterró y angustió en medio de la noche.

Según detalló, todo ocurrió en la madrugada del 17 de noviembre, mientras estaba descansando. La sensación de que algo cayó en su pecho fue lo que la alarmó, causándole pánico al descubrir que se trataba de un escorpión.

“Aquí estoy sin poder dormir, porque me acaba de caer un escorpión del techo, en el pecho... de la nada lo veo, no sé cómo hice, lo tiré y salió volando. Era grande”, dijo en los videos que luego fueron recopilados por cuentas de Instagram.

No obstante, la artista profundizó un poco en su reacción, afirmando que ya se había calmado, pero en realidad había estado asustada. Las lágrimas y los gritos no faltaron, viendo el gran tamaño del animal.

“Me veo muy calmada, pero ya he gritado, he llorado”, aseguró en el mismo clip.

En otra postal, Danna García mostró una imagen en la que dejaba evidencia del escorpión en su habitación. Allí afirmó que casi se desmaya tras la experiencia, por lo que buscaba relatar un poco de dicho susto.