Este es el europeo que logró conquistar el corazón de Danna García de ‘Pasión de Gavilanes’

¿Quién es el esposo de Danna García?

Ambos se conocieron en España, mientras se encontraban en un centro cultural al que García asistió para observar una obra de teatro. Según ha relatado la colombiana, el periodista, el mismo día que la conoció la invitó a salir asegurando que fue amor a primera vista. “Se me acercó y me dijo que me quería invitar a un recital de poemas, ahí me mató porque me encantan los poemas. Además, pensé, ¿a quién se le ocurre hacer esta primera invitación?”, dijo la colombiana en una entrevista a la revista ¡Hola!.