Danna García destapó si hubo escenas grabadas que fueron eliminadas en ‘Pasión de Gavilanes 2′

La colombiana saltó a la fama tras grabar la primera temporada de esta producción que tuvo un encuentro 20 años después para continuar la historia en ‘Pasión de Gavilanes 2′ con los personajes más recordados, así como nuevos integrantes que le dieron giros inesperados a la historia, sin embargo, según reveló la actriz, no todo salió bien en las grabaciones de esta nueva temporada y aceptó que a pesar de haber grabado varias escenas, en postproducción se tuvieron que eliminar varias de sus escenas por diversos motivos que a la fecha se desconocen.

La actriz y modelo Danna García asiste a People En Español's 50 Most Beautiful 2013 en Marquee el 13 de mayo de 2013 en la ciudad de Nueva York. (Foto de Dimitrios Kambouris/Getty Images para People en Español) | Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Danna García y las escenas eliminadas en ‘Pasión de Gavilanes 2′

La telenovela que en un principio fue emitida por Telemundo tuvo algunos cambios que tomó por sorpresa tanto a los protagonistas como a los televidentes, debido a que, según reveló García, varias de sus escenas fueron recortadas y que nunca se vieron en la producción que cuenta con un total de 82 episodios. “Creo que tenían mucho más material de los capítulos para emisión. Pero eso a veces pasa. Si ustedes supieran que en las películas el guion que uno recibe a la hora que llega a salas de teatro y ya lo vemos no están muchas de las escenas que se grabaron.”

Así mismo, dio a conocer que aunque este proceso de descartar escenas ya grababas es normal dentro de la industria del cine y la televisión, lo importante es ver que el resultado es exitoso. “Es normal, pasa muchísimo y en gavilanes hubo muchísimo en edición. Pero no importa, lo que van a ver igual es lindo y si no vean la primera temporada que está completa. No se cortó nada, tal cual la hicimos está”, explicó.