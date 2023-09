Danna García de ‘Pasión de Gavilanes’ reveló momentos de terror que vivió en una playa

“Un tiburón a un metro de mi hijo, pero afortunadamente no pasó nada. Es su territorio, es su mundo, no podemos olvidar que el mar es de ellos, les pertenece, entonces lograron sacar a mi hijo, no pasó nada, pero fue para mí, un susto que no tienen idea”, comentó la actriz, que aseguró no haber estado en el momento exacto, si aceptó que tuvo un gran susto y tuvo momentos de angustia al saber que su hijo estaba en peligro.