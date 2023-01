Danna García recordó duro momento de su vida: “Estoy viva de milagro”

Danna García es una de las actrices colombianas más destacadas a nivel internacional gracias a las diversas producciones en las que ha trabajado. La telenovela que más recuerdan los fanáticos y en la que la mujer fue protagonista fue Pasión de Gavilanes, donde García le daba vida al personaje Norma Elizondo.

La popularidad de la antioqueña también se ajusta a las nuevas plataformas, pues el año pasado Netflix dio a conocer que adquirieron la segunda temporada de Pasión de Gaviales, luego de años de producirse la primera.

Accidente en medio de una grabación

La actriz paisa, en medio de una entrevista, reveló uno de los momentos más traumáticos de su carrera profesional, ya que en medio de un set de grabación sufrió un accidente que la dejo hospitalizada durante 15 días.

En 1997, mientras se grababa Al norte del corazón, la actriz se cayó de un caballo. Los hechos ocurrieron en México cuando ella estaba grabando una escena sobre un cabello junto con otro actor, donde él debía besarla; sin embargo, cuando este se giró para poder besarla haló al equino y este se levantó en dos patas, lo que ocasionó que la actriz y el actor se cayeran. Las heridas aumentaron debido a que su compañero y el animal la golpearon nuevamente, luego de estar en el piso.

“Viví de milagro. Estuve hospitalizada 15 días muy mal. Desde ahí fue un trauma. Pero así es la vida, cuando tú no quieres algo ahí te va”, señaló la actriz.

La valentía de Danna García

Mediante un carrete compuesto por un corto video caminando por la playa y dos fotografías en vestido de baño enterizo, Danna García se llenó de valentía para hablar sobre lo complicada que fue su vida el 2022 para ella.

Mientras se encontraba al aire libre, la famosa reveló: “El año pasado fue un año especialmente emocional para mí”.

De acuerdo con la artista antioqueña, el final de 2022 fue relativamente bueno, pero tuvo que enfrentar uno que otro desafío que intervino en su cotidianidad.

“Me tomó tiempo reconciliar lo que había vivido y hacer un análisis profundo de mi postura y sentimientos. No me había sentido lista para hacerlo, no lo podía hablar… pero ya pasó esa etapa”, confesó.

A reglón seguido, la celebridad hizo la confesión por la que la llaman una mujer valiente y es la siguiente: “Solo quiero decirles que bajo NINGUNA circunstancia debemos soportar: el acoso, la intimidación, la violencia de género, el abuso de poder, el bullying, o la difamación NO pueden ser tolerados”.

Y agregó: “Camino con fe de que el alzar la voz y con la verdad SIEMPRE es lo que está bien y es correcto. Como MUJER, como madre, si con mi denuncia en mis manos está salvar a alguien de estas prácticas, sé que habrá valido la pena. Los amo”.

Aunque la actriz no dio detalles específicos de a qué tipo de situaciones como tal se refirió en su mensaje de Instagram, la revista Hola comunica que “con sus palabras dejó entrever que pudo haber sido víctima de alguna situación como las que mencionó”.

En vista de la acogida que tiene García por parte de los usuarios, los comentarios no se hicieron esperar y escribieron: “Lo que sea ya pasó, el aprendizaje de caminar en esa turbiedad te hizo más fuerte, valiente y madura”; “Estoy de acuerdo contigo en todo, porque tienes toda la razón y si en mis manos estuviera ayudar, lo haría sin dudar ni un segundo”; “Danna, mi amor… Cuanta inspiración y fuerza das”.