Florinda Meza destapó ‘secreto’ de Chespirito ante escándalo por supuesto hijo que apareció en redes: “Es un hecho público”

“ Soy el hijo no reconocido de Roberto Gómez Bolaños. En 1999 mi papá tuvo una aventura con mi mamá, que mi mamá era su masajista, y bueno sucedió lo que tenía que suceder y la masajista resultó embarazada de mí ”, comentó en el clip.

“Soy el menor de todos sus hijos, que no sé cuántos ha de haber tenido, pero el señor era multimillonario y nos podía mantener a todos hasta el día que falleció. ‘Doña Florinda’ decidió que yo ya no debía recibir absolutamente nada de mi papá. Y lo entiendo, el señor la engañó”, agregó, afirmando que no le interesaba dar entrevistas o reconocimiento, sino revelar este detalle que pocos conocían.