Pipe Bueno estalló con fanático que no se calló en minuto de silencio por Venezuela: “No quisieras estar debajo de las piedras”

Venezuela vive uno de los episodios más complejos y angustiantes en años, luego de que dos terremotos azotaran la costa central del país el pasado 24 de junio. Esta zona del país sufrió daños graves, además de costarles la vida, hasta el momento, a 1.719 personas.

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Tras la devastación, que incluye al menos 1.000 edificios derrumbados entre parcial y toalmente, y alrededor de 59.000 afectados, las ayudas humanitarias de varios países tratan de llegar al territorio, buscando aportar al levantamiento de escombros, el cuidado de los heridos y el rescate de cuerpos atrapados en los derrumbes.

Ante el panorama desalentador que se plasma en La Guaira, el denominado epicentro del desastre porque es la ciudad más golpeada, muchas figuras internacionales han optado por levantar su voz y pedir ayuda, esperando que el pueblo pueda reconstruirse tras esta tragedia.

Daños por sismos en Venezuela pueden llegar a USD 6.700 millones, un 6% del PIB (ONU). Foto: Anadolu via Getty Images

Uno de los que se ha pronunciado constantemente ha sido Pipe Bueno, quien utilizó un espacio en uno de sus shows para hablar de lo ocurrido y un gesto con la población venezolana.

El cantante pidió un minuto de silencio a todos los asistentes del evento, cerrando sus ojos para conmemorar a todos aquellos que murieron, además de acompañar a los que sufrieron las pérdidas de sus seres amados.

El público siguió al artista popular en esta petición, un instante especial y diferente.

No obstante, en videos de redes sociales se pudo observar la reacción que tuvo el intérprete de Cupido falló con uno de sus fanáticos, el cual no respetó este minuto de silencio y continuó haciendo ruido.

“Les voy a pedir un silencio, un tiempo. Y lo que ustedes crean... yo creo en Dios. Esto va a ser silencio por Venezuela... pediré por todos los que lo necesitan, ¿okay? Piensen en lo que quieran pensar", dijo al inicio.

No obstante, en la grabación se escucha cómo una persona irrespeta esta petición, llevándolo a molestarse y estallar frente a todos.

“Sé que estamos eufóricos, papá, pero cállate la boca que no quisieras estar debajo de las piedras, mi rey”, dijo con el micrófono en la mano.

A esto, Pipe Bueno reiteró su incomodidad y siguió con el gesto que había planteado.

“Cállate la pu%& boca”, afirmó, agregando: “Los que sí me acompañaron... Dios bendiga a Venezuela”.