Se disputó la última jornada del ‘Todos contra Todos’ de la Liga BetPlay y rojos y verdes son protagonistas. Fue una fecha decisiva que estuvo con drama y que definió a los ocho clasificados para disputar los cuadrangulares semifinales. Asimismo, se conocieron los cabezas de serie, que se llevan la ventaja deportiva o el ‘punto invisible’. América de Cali ingresó al borde del abismo y Atlético Nacional perdió los papeles en Barranquilla.

Tras finalizar la última fecha, Dimayor se dispuso a realizar el sorteo de los cuadrangulares para este segundo semestre que encamina los dos finalistas del mes de diciembre y rojos y verdes siempre serán favoritos. Independiente Medellín y Deportes Tolima, al ser los mejores equipos de primera fase, fueron los cabezas de grupo. Por otra parte, así como América de Cali, Santa Fe clasificó en la última fecha y se instaló en el Grupo B.

Cabe recordar que en ambas partes de la tabla de posiciones había pelea. Primero, se definió el punto invisible entre Atlético Nacional, Independiente Medellín, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima y Fortaleza. Junior de Barranquilla no alcanzaba a pescar una de las dos posiciones del liderato y se tuvo que conformar con el quinto puesto, pero le dañó el buen andar al ‘Verdolaga’.

Alfredo Morelos de Nacional le gana un balón a Daniel Rivera del Junior. | Foto: Colprensa

Por otra parte, América de Cali no pudo hacerle frente al Medellín en el Atanasio Girardot, pero a pesar del 3-0 en contra, le alcanzó para clasificar en la octava posición. Pese a las derrotas, el club vallecaucano y Nacional quedaron en la misma zona, con el Junior y el DIM, conformando el grupo de la muerte (A).

Nacional vs. América, clásico atractivo en las finales de la Liga

Cabe recordar que Atlético Nacional y América de Cali conforman uno de los clásicos más importantes del fútbol colombiano. Para muchos, es el más relevante por la cantidad de títulos y la influencia en varias regiones del país.

En la Liga Betplay II-2025, no se podrán ver en la final, pero sí se ‘sacarán chispas’ en el Grupo A, donde comienzan una aguerrida lucha con un Medellín en buen momento y Junior queriendo dar la sorpresa. Serán unas semanas de infarto para definir los dos clasificados a la instancia definitiva de diciembre.

¿Cuándo jugarán América y Nacional por el grupo A?

No habrá que esperar mucho tiempo para que rojos y verdes se vean las caras en los cuadrangulares de la Liga Colombiana. Por la primera fecha del grupo A, América y Nacional jugarán en el Atanasio Girardot, mientras que la vuelta en el Pascual Guerrero se programaría para el fin de semana del 6-7 diciembre (horario por confirmar).

Fecha 1:

Atlético Nacional vs. América de Cali, Atanasio Girardot (19 - 20 noviembre)

Fecha 6:

América de Cali vs. Atlético Nacional, Pascual Guerrero (6-7 diciembre)

Semifinales, Copa Betplay, vuelta: