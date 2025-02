Angulo jugó el año pasado con Real Cartagena y aunque no pudo conseguir el ascenso, sí hizo méritos suficientes para volver a la ‘A’ con la camiseta del cuadro verdiblanco.

La negociación tomó su cause a lo largo del día y el humo blanco llegó con el apretón de manos entrada la tarde.

NO ERA HUMO JUAN CAMILO ANGULO acaba de firmar contrato con @AsoDeporCali hasta el 30 de junio. https://t.co/KBEcwgRczS

¿Qué pasó con Juan Camilo Angulo y América?

“Al hablar con el dueño y el Presidente de América, nunca me manifestaron algo de una renovación. La respuesta siempre fue, esperemos, esperemos, esperemos. Y los otros clubes estaban esperando que yo solucionara si seguía o no. América de Cali tuvo la potestad de haber definido mi futuro, pero no quisieron”, fueron sus palabras sobre lo que pasó en 2018.