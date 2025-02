Alberto Gamero dijo si le gustaría dirigir a Atlético Nacional: respuesta desató polémica

Sin embargo, aseguró que no le vería problema a enfundarse la camiseta verdolaga . “Sé que hay cinco años en una institución, pero Alberto Gamero no se puede quedar en eso, Alberto Gamero sigue viviendo, tiene que pagar su apartamento, pagar su casa, es lo que uno como profesional siempre debe pensar ”, declaró.

Eso sí, aclaró que ahora mismo no tiene afán de volver a los banquillos. “Uno no puede decir que no va a tal parte porque yo también tengo familia y eso uno no lo puede evitar, pero en estos momentos no tengo desespero por estar en un banquillo. Estoy descansando”, sentenció.