Alberto Gamero confiesa el excéntrico ofrecimiento que le hizo Millonarios para que siguiera

A finales de 2024, el FPC se sacudió con una coyuntural noticia: Alberto Gamero dejaba de ser técnico de Millonarios. A medida que pasan las semanas, el estratega samario ha hablado de su salida, aclarando varios puntos y dejando su percepción de lo que ocurrió.

En la mañana de este viernes, 21 de febrero de 2025, Gamero contó el excéntrico ofrecimiento que le hizo Millonarios para que se quedara. Esto, tomando en cuenta las amenazas que sufrió en su contra, y que ya ha denunciado en varias oportunidades.

“Los que menos querían que yo me fuera de Millonarios eran los directivos y yo lo tengo claro. Hasta el último momento, ellos me pedían que me tranquilizara, que cambiara el número de celular, y que podían ponerme unos guardaespaldas”, empezó afirmando Gamero en diálogo con Win Sports.

A Gamero le habrían ofrecido guardaespaldas para que se quedara en Millonarios. | Foto: x @MillosFCOficial

Luego, siguió: “La satisfacción que tengo es esa, porque en Colombia pocas veces pasa eso: que los directivos estén de acuerdo con que el técnico no se vaya. Yo hablé hasta el último día con don Joseph, la institución, con el doctor Serpa y el doctor Camacho, hasta el último día, me pidieron que no lo hiciera”.

Respecto a la insistencia de los directivos en que se quedara, Gamero fue honesto: “Pero, lo que yo les decía a ellos: yo miro mi celular y lo que miro son cosas que no tienen que ir al caso, ¿me entiendes? Ya eso pasó, ya he estado más tranquilo, he tenido muy buena relación con ellos. Ayer, cuando fueron a jugar a Santa Marta, tuve un almuerzo muy bonito con ellos”.

Alberto Gamero se refiere al partido entre Unión Magdalena y Millonarios, que se llevó a cabo el pasado jueves, 20 de febrero de 2025, en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. Los albiazules terminaron ganando por 3-1, y se trató de un partido aplazado por la jornada 1 que no se jugó en la fecha programada por desmanes en la llegada al recinto deportivo.

“Me pareció muy bonito que me invitaran a almorzar. El doctor Camacho, las auxiliares, César Ardila (...) una invitación, la verdad, bonita, agradable, y la pasamos rico. Creo que quedó una muy buena relación que, al final de cuentas, eso también vale”, sentenció Gamero al respecto.

El reemplazo de Alberto Gamero en Millonarios es David González, que llegó procedente del Deportes Tolima. El estratega samario se marchó del cuadro embajador con una liga, una copa y una superliga. Además, hizo debutar jugadores que después dejaron ganancias para el equipo azul en ventas.

La Liga BetPlay 2023-l, ante Nacional, fue el trofeo más importante que ganó Gamero en Millonarios. | Foto: Foto tomada de X: @MillosFCoficial