Funcionarios implicados en el “juego de congelados con el Clan del Golfo” podrían ser incluidos en la Lista Clinton. Hablan los expertos

El escándalo que dejó a varios funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro en un enredo judicial con los cabecillas del Clan del Golfo puede llegar a escenarios internacionales. De acuerdo con expertos en finanzas criminales, los supuestos acuerdos con delincuentes dedicados al narcotráfico podrían entenderse como un favorecimiento.

Este es el ‘conejo’ que tendría listo el Clan del Golfo con las zonas de ubicación temporal, según un informe de inteligencia

Andrés Jiménez, exdirector de finanzas criminales de la Fiscalía, explicó en SEMANA las implicaciones que tiene para la justicia norteamericana la participación en acuerdos ilegales con grupos criminales incluidos en la lista de organizaciones narcotraficantes y de terrorismo, que podría llevar a procesos penales en los Estados Unidos.

“En el año 2021 el presidente Biden expidió una orden ejecutiva fortaleciendo el programa de sanciones contra el narcotráfico. Es importante porque esa orden ejecutiva sanciona a las personas que contribuyeron materialmente con sus acciones para la expansión del narcotráfico internacional o pusieran en riesgo o incrementaran el riesgo de expansión del narcotráfico internacional”, dijo Jiménez.

La organización criminal del Clan del Golfo fue incluida en la llamada Lista Clinton y cualquier actividad relacionada con este grupo al margen de la ley, que incluso los favorezca, podría ser entendida de acuerdo con los expertos como un riesgo de expansión de las actividades relacionadas con el narcotráfico y, por tanto, materia de investigación para los Estados Unidos.

Clan del Golfo en negociación. Foto: ACS

La advertencia que hacen los expertos, como el exdirector de finanzas criminales de la Fiscalía, es que, bajo la orden ejecutiva 14059 firmada por el presidente Biden, el presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la llamada lista Clinton.

“Esto que nos reveló Noticias Caracol era conocido por los Estados Unidos y pudo haber sido el fundamento para la inclusión del presidente, si no lo conocían, entonces puede ser tomado como fundamento para no sacarlo”, explicó el experto.

El problema para los funcionarios que aparecen en las revelaciones de Noticias Caracol es que, de ser objeto de averiguación o indagación por parte de la Justicia de los Estados Unidos, podrían correr la misma suerte del presidente Gustavo Petro y terminar metidos en la llamada Lista Clinton.

Gustavo Petro fue sancionado por la Ofac Foto: Getty Images

“Aquellos funcionarios que participaron en esas negociaciones que claramente desbordan lo que podían hacer aquellas personas al amparo de operaciones de inteligencia o inclusive en el marco de una negociación sacando generales, jugando a los congelados, puede llegar a ser tomado por los Estados Unidos como esa contribución material para la expansión del narcotráfico; seguramente estarán mirando muy atenta”, señaló Jiménez.

Este jueves la Procuraduría advirtió que abrieron una investigación disciplinaria a quienes aparecen mencionados en este escándalo de beneficios y acuerdos a la organización criminal conocida como el Clan del Golfo.