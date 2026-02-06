Presentadora de ‘Buen día, Colombia’ habló de problemas que afronta y de por qué llegó al psiquiatra: “Ansiedad, angustia, zozobra”

El matutino Buen día, Colombia se ha convertido en uno de los programas de la mañana más vistos por los televidentes, y los presentadores llaman la atención no solo por el trabajo realizado, sino por sus vidas personales.

Una de las que atrae más el interés de los internautas es Ana Karina Soto, quien recientemente habló de su salud mental a través de las historias en su cuenta oficial de Instagram y reveló que aunque por mucho tiempo se negó, ahora aceptó tomar terapia por recomendación de su hermana, y habló al respecto.

“Resulta que bueno, ya desde el año pasado hace varios meses estoy en terapia con un psicólogo muy chévere, la verdad es que ustedes saben que yo me negaba a buscar un especialista porque sentía que yo podía sola con mis cosas y resulta que no, que afortunadamente mi hermanita me recomendó un psicólogo muy chévere... ya llevo cinco o seis terapias”, dijo la presentadora inicialmente.

Ana Karina Soto se va de RCN. Foto: Redes sociales

Soto dejó ver que con algunas valoraciones y conversaciones, el psicólogo decidió que ella fuera vista por otro médico: “De hecho me remitió en diciembre para un psiquiatra, en fin, bueno, eso es una historia que ya después les contaré en detalle”, dijo.

Ana Karina abrió su corazón y afirmó que cuando las situaciones que se viven sobrepasan a la persona, es necesario buscar ayuda antes de ahogarse.

“Yo siento que cuando uno está pasando por distintas situaciones, independientemente si son laborales, familiares, económicas, con la pareja, con los amigos, uno tiene que buscar un profesional”, añadió.

La presentadora manifestó que luego de varias conversaciones, el doctor decidió prescribirle unos medicamentos que le ayudaran a encontrar la calma.

“Entre muchas cosas que he hablado con él, que hemos conversado sobre mi diagnóstico y lo que yo estoy presentando, pues me mandó unas pastillas muy chéveres de gel, que es medicina homeopática alternativa para todo el tema de los nervios, la ansiedad, el sueño”, afirmó.

Soto les dijo a sus seguidores mediante la historia que esto le ha ayudado con “todo el tema de los nervios la ansiedad, la angustia, la zozobra, bueno, todas esas cosas que uno siente”.

Para terminar, Ana Karina Soto se abrió con sus seguidores y les dijo que su intención al contarles esto era revelarles un poco de la realidad de su día a día.

“Quería contarles todo lo que está pasando con mi vida, con mi salud, con mi estado de ánimo”, concluyó la presentadora.