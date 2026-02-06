Gente

Presentadora de ‘Buen día, Colombia’ habló de problemas que afronta y de por qué llegó al psiquiatra: “Ansiedad, angustia, zozobra”

La famosa presentadora mencionó que fue su hermana quien le recomendó buscar ayuda.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

6 de febrero de 2026, 4:15 p. m.
Buen día, Colombia: presentadores del matutino de RCN
Buen día, Colombia: presentadores del matutino de RCN Foto: Instagram @buendiacolombia

El matutino Buen día, Colombia se ha convertido en uno de los programas de la mañana más vistos por los televidentes, y los presentadores llaman la atención no solo por el trabajo realizado, sino por sus vidas personales.

Ana Karina Soto contó detalles del incendio en la casa de su padre y habló de su estado de salud: “Él no se había dado cuenta”

Una de las que atrae más el interés de los internautas es Ana Karina Soto, quien recientemente habló de su salud mental a través de las historias en su cuenta oficial de Instagram y reveló que aunque por mucho tiempo se negó, ahora aceptó tomar terapia por recomendación de su hermana, y habló al respecto.

“Resulta que bueno, ya desde el año pasado hace varios meses estoy en terapia con un psicólogo muy chévere, la verdad es que ustedes saben que yo me negaba a buscar un especialista porque sentía que yo podía sola con mis cosas y resulta que no, que afortunadamente mi hermanita me recomendó un psicólogo muy chévere... ya llevo cinco o seis terapias”, dijo la presentadora inicialmente.

Ana Karina Soto se va de RCN.
Ana Karina Soto se va de RCN. Foto: Redes sociales

Soto dejó ver que con algunas valoraciones y conversaciones, el psicólogo decidió que ella fuera vista por otro médico: “De hecho me remitió en diciembre para un psiquiatra, en fin, bueno, eso es una historia que ya después les contaré en detalle”, dijo.

Gente

Sale a la luz ‘Dime que sí’, canción inédita de Yeison Jiménez; fue su última grabación

Gente

Murió exparticipante de ‘La Voz’ tras fatal ataque mientras dormía en su casa; revelaron detalles

Gente

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para este hoy viernes, 6 de febrero

Gente

Aída Victoria Merlano acusó a Juliana Calderón de “colgarse de la fama de un muerto”, por atacarla tras homenaje a Yeison Jiménez

Gente

Horóscopo para este viernes 6 de febrero, según Nana Calistar

Gente

Se conocen los primeros finalistas del ‘Desafío Siglo XXI’: Gamma lleva la delantera

Gente

¿Cantante de champeta?: el debut musical de Teófilo Gutiérrez que promete ser el himno del Carnaval 2026

Gente

Ana Karina Soto contó detalles del incendio en la casa de su padre y habló de su estado de salud: “Él no se había dado cuenta”

Gente

La casa en la que creció Ana Karina Soto quedó envuelta en llamas: su padre estaba dentro al momento del incendio

Gente

Ana Karina Soto abrió su corazón sobre la filtración de su video íntimo y habló de expareja involucrada: “Nunca me enteré”

Ana Karina abrió su corazón y afirmó que cuando las situaciones que se viven sobrepasan a la persona, es necesario buscar ayuda antes de ahogarse.

“Yo siento que cuando uno está pasando por distintas situaciones, independientemente si son laborales, familiares, económicas, con la pareja, con los amigos, uno tiene que buscar un profesional”, añadió.

La presentadora manifestó que luego de varias conversaciones, el doctor decidió prescribirle unos medicamentos que le ayudaran a encontrar la calma.

“Entre muchas cosas que he hablado con él, que hemos conversado sobre mi diagnóstico y lo que yo estoy presentando, pues me mandó unas pastillas muy chéveres de gel, que es medicina homeopática alternativa para todo el tema de los nervios, la ansiedad, el sueño”, afirmó.

Ana Karina Soto abrió su corazón sobre la filtración de su video íntimo y habló de expareja involucrada: “Nunca me enteré”

Soto les dijo a sus seguidores mediante la historia que esto le ha ayudado con “todo el tema de los nervios la ansiedad, la angustia, la zozobra, bueno, todas esas cosas que uno siente”.

Para terminar, Ana Karina Soto se abrió con sus seguidores y les dijo que su intención al contarles esto era revelarles un poco de la realidad de su día a día.

“Quería contarles todo lo que está pasando con mi vida, con mi salud, con mi estado de ánimo”, concluyó la presentadora.

Más de Gente

Buen día, Colombia: presentadores del matutino de RCN

Presentadora de ‘Buen día, Colombia’ habló de problemas que afronta y de por qué llegó al psiquiatra: “Ansiedad, angustia, zozobra”

Yeison Jiménez, cantante de música popular colombiano.

Sale a la luz ‘Dime que sí’, canción inédita de Yeison Jiménez; fue su última grabación

Ifunanya Nwangene, exconcursante de ‘La Voz Nigeria’

Murió exparticipante de ‘La Voz’ tras fatal ataque mientras dormía en su casa; revelaron detalles

Niño Prodigio

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para este hoy viernes, 6 de febrero

Aída Victoria Merlano y Juliana Calderón tuvieron cruce de palabras por tema relacionado al accidente donde murió Yeison Jiménez

Aída Victoria Merlano acusó a Juliana Calderón de “colgarse de la fama de un muerto”, por atacarla tras homenaje a Yeison Jiménez

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy

Horóscopo para este viernes 6 de febrero, según Nana Calistar

Así quedaron conformados los nuevos equipos del Desafío Siglo XXI.

Se conocen los primeros finalistas del ‘Desafío Siglo XXI’: Gamma lleva la delantera

Teo Gutiérrez sorprende al lanzarse como cantante

¿Cantante de champeta?: el debut musical de Teófilo Gutiérrez que promete ser el himno del Carnaval 2026

La casa de los famosos 3 tendrá un nuevo participante en el set.

Nuevo habitante confirmado: ‘La casa de los famosos’ ya le tiene reemplazo a Johanna Fadul

La Liendra donará fortuna de sus documentales con un emotivo mensaje sobre sus humildes inicios

La Liendra donará su millonaria ganancia tras recordar la vida que tenía antes de la fama: “Lo juro”

Noticias Destacadas