El pasado 10 de octubre se conoció que la casa en la que residía Gustavo Soto, el papá de Ana Karina Soto, quedó envuelta en llamas en horas de la noche y el hecho habría dejado importantes daños materiales.

Debido al humo y al polvo generado por la combustión, la casa quedó inhabitable y Gustavo fue trasladado temporalmente a la vivienda de una de sus hijas, mientras se realizaban las labores de reparación y limpieza.

Ana Karina Soto contó detalles del incendio de la casa de su padre

En una entrevista con Buen día Colombia, la comunicadora social se refirió al incidente de la casa en la que creció y a la situación en la que se vio involucrado su padre, quien tuvo que ser hospitalizado después de lo sucedido.

“Mi papá estaba durmiendo en su casa en Cúcuta, hay un corto en la habitación de mi hermana y mía”, confesó, siendo ese el motivo que generó una chispa que encendió el colchón y luego las llamas se esparcieron las llamas por toda la habitación, quemando varios objetos como las camas y mesas de noche.

“Como él estaba dormido, él no se había dado cuenta. El vigilante es el que se da cuenta y empieza a llamarlo porque ve a través de las ventanas el humo, el incendio, las llamas”, comentó, agregando que gracias a la intervención del vigilante, en ese momento su papá se levantó rápidamente y logró salir de la vivienda.

Soto mencionó que su papá estaba muy preocupado porque no quería perder su casa y con baldes llenos de agua y ayuda de los vecinos lograron controlar el fuego ante la demora de los bomberos, que nunca llegaron.

Cuando Gustavo volvió a ingresar al lugar, empezó a tener problemas de respiración y Ana Karina junto a su hermana viajaron hasta donde su papá para acompañarlo al médico.

“A mi papá le quedaron secuelas de esa situación y de ese evento, de inhalar el humo porque, obviamente, eso afectó sus pulmones y ese día era tanta la adrenalina, y tanto el miedo, el susto, todo, que él no sintió nada”, añadió, pues el hombre no quería ir a la clínica y estaba usando un inhalador pensando que esa era una solución para poder respirar mejor.

“Le hacen su respectivo chequeo y se da cuenta de que si tenía una afección en los pulmones y tenían que dejarlo en observación para mandarle medicamentos, para hacerle terapias respiratorias”, aclaró.