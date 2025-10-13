La casa en la que creció Ana Karina Soto quedó envuelta en llamas: su padre estaba dentro al momento del incendio

Una emergencia doméstica afectó directamente a la familia de la conocida presentadora Ana Karina Soto. En la vivienda, ubicada en Cúcuta, donde su padre, Gustavo Soto, residía solo, se registró un incendio que se originó el pasado 10 de octubre en horas de la noche y dejó importantes daños materiales.

El hombre debió ser hospitalizado tras el incidente, después de presentar una infección urinaria y una afección pulmonar relacionadas con el siniestro.

El fuego habría comenzado en la habitación que antes pertenecía a la comunicadora. De acuerdo con la información conocida, una fluctuación de energía generó una chispa eléctrica que encendió el colchón y las cortinas, propagando las llamas rápidamente.

Según información entregada al periodista Ariel Osorio, Gustavo Soto se encontraba dormido cuando fue despertado por los gritos de alerta de los vecinos.

Al asomarse por la ventana, vio el humo que salía por la habitación. En cuestión de minutos el fuego se intensificó. El hombre salió de la casa a pedir auxilio, mientras varios vecinos habrían salido con baldes de agua para controlar las llamas ante la demora de los bomberos quienes, según las versiones, no llegaron. La rápida acción de la comunidad impidió que la vivienda fuera consumida en su totalidad.

Aunque la estructura no colapsó, los daños fueron considerables. Las paredes quedaron cubiertas de hollín y el humo impregnó cada espacio, lo que dejó la casa inhabitable. Gustavo Soto fue trasladado temporalmente a la vivienda de una de sus hijas, mientras se adelantan labores de limpieza y reparación.

La emergencia también tuvo consecuencias en su estado de salud. Días después, fue llevado a un centro médico por una infección urinaria y complicación pulmonares que surgieron a raíz del incidente.

El diagnóstico fue confirmado públicamente por su hija, quien compartió detalles sobre su evolución: “Y está en la habitación, lo pasaron a piso, como dice uno normalmente cuando está en el clínica”, explicó Ana Karina Soto en redes, al hablar sobre la recuperación de su padre. También aseguró que se encuentra estable y bajo observación médica.

Ana Karina Soto pidió orar por la salud de su padre. | Foto: Foto tomada de Instagram: @karylamas

En su cuenta de Instagram, la presentadora publicó un mensaje dedicado a su padre, acompañado de fotografías familiares: “Una más, papito lindo. Aquí vamos. Eres un guerrero y cada prueba la superamos juntos. Vamos a salir de esta y te vas a recuperar muy pronto. Es una promesa”.

La hermana de la presentadora, Gina Soto, ha asumido gran parte de la organización práctica para acompañar a su padre durante este proceso. Ella ha estado al frente de la recuperación de la vivienda y de su cuidado mientras continúa la hospitalización.