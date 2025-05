Lewis Hamilton se desahogó tras pelea que tuvo con Leclerc en Miami: lanzó recado a Ferrari

“La situación es que el coche no es lo suficientemente rápido. La ventana de trabajo es casi imposible de ver y es muy inconsistente cada vez que sale fuera a pista”, dijo el siete veces campeón del mundo.

Según las palabras de Hamilton, el estrés no se genera por mala relación con Leclerc, sino por el estado del carro que les toca manejar .

“El mayor problema está en todo el coche. Prefiero mojado porque el coche no se siente bien en ninguna de las dos condiciones y puede ser más una lotería”, explicó.

“He probado cosas con los frenos, con el balance, he intentado dar el máximo, pero incluso parece que no es suficiente. No lo sé, lo único que puedo hacer es seguir intentándolo”, agregó.