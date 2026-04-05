Cali prepara el ‘Plan Retorno’ de Semana Santa: estas son las medidas especiales

La Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali anunciaron las medidas que tomarán este domingo, 5 de abril de 2026, para organizar el ingreso de vehículos a la capital del Valle del Cauca y evitar congestiones.

La fluidez en la vía al mar resulta clave para las autoridades, quienes trabajarán de manera conjunta para que los ciudadanos tengan un buen desplazamiento en sus vehículos. Ambas entidades se pronunciaron oficialmente con las disposiciones que adoptarán.

🔴EN VIVO| Plan retorno de Semana Santa: estos son los principales corredores habilitados

Revelaron la medida diferencial que aplicará para vehículos particulares. Son dos horarios de ingreso que dividieron por placas de la siguiente forma:

De 3:00 a 5:00 p.m.: ingreso permitido solamente a vehículos con placa par terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

ingreso permitido solamente a vehículos con placa par terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8. De 5:00 a 7:00 p.m.: ingreso permitido solamente a vehículos con placa impar terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

Los agentes de movilidad preparan un plan ordenado para el retorno de vehículos en esta Semana Santa. Foto: Alcaldía de Santiago de Cali - API.

En la misma web oficial de la Alcaldía de Santiago de Cali, aclaran que la medida no aplica para motocicletas, buses ni transporte público. El fin es garantizar una buena fluidez de vehículos.

Iván Camilo Arboleda, Secretario De Movilidad del Valle del Cauca, afirmó: “Durante el periodo de Semana Santa acompañaremos con todo nuestro equipo de parque automotor y agentes y reguladores de tránsito los eventos que se desarrollarán a lo largo del departamento”.

Alcaldía de Cali atiende emergencia humanitaria por incendio en Los Lagos: anunció subsidio de vivienda

Y agregó: “Asistiremos los eventos de mayor congregación de todos los vallecaucanos con esto pretendemos disminuir índices de accidentalidad y, por supuesto, garantizar a través de los Corredores Seguros que tengan un adecuado desplazamiento en la vía”.

Por su parte, Sergio Javier Moncayo, secretario de Movilidad de Cali, también se refirió al plan retorno: “Lo que buscamos es organizar el alto flujo de vehículos que regresa a la ciudad durante el cierre de la Semana Santa, especialmente por la vía al mar, uno de los corredores con mayor congestión en estas fechas”.