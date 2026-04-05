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🔴EN VIVO| Plan retorno de Semana Santa: MinTransporte entregó balance de movilidad; más de 10 millones de vehículos movilizados

Este domingo se adelanta el plan retorno en varias ciudades del país. También en la capital colombiana.

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Redacción Semana
4 de abril de 2026, 10:13 p. m.

Miles de colombianos salieron durante esta semana de la capital del país, rumbo a otras ciudades, con el fin de descansar, desconectarse de la ciudad y de sus labores, en medio de la Semana Santa, una época para muchos de descanso y para otros de recogimiento.

Muchos decidieron aprovechar el jueves y viernes festivo, sumado al fin de semana, para darse unas pequeñas vacaciones. Sin embargo, este domingo, 5 de abril, muchos ya vuelven a retornar a sus ciudades de origen, por lo que se espera que el tráfico en las principales vías del país aumente de manera considerable.

Plan retornó y plan salida de Bogotá
Plan retornó y plan salida de Bogotá Foto: COLPRENSA

Por ello aquí le contamos el minuto a minuto de lo que pasa en los corredores viales más importantes:

Domingo 5 de abril

En Vivo

9:00 p.m.

Policía aseguró que tras las 8 de la noche se espera mayor flujo

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7:15 p.m.

Movilidad Bogotá reportó flujo vehicular bajo en la carrera Séptima con 245

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6:00 p.m.

MinTransporte entregó balance de las vías durante el domingo de resurrección

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4:50 p.m.

Alto flujo vehicular sentido Girardot-Bogotá

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4:20 p.m.

Reversible Villavicencio-Bogotá

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9:00 p.m.

Policía aseguró que tras las 8 de la noche se espera mayor flujo

La Policía de Tránsito y Transporte aseguró que se han dispuesto unos 5.800 agentes de control en todo el país. Aseguró además que luego de las 8 de la noche se espera un mayor flujo vehicular, dado que finaliza la restricción de pico y placa para el ingreso a las principales ciudades del país.

7:15 p.m.

Movilidad Bogotá reportó flujo vehicular bajo en la carrera Séptima con 245

La cuenta oficial de Bogotá Tránsito reportó condiciones favorables de movilidad en el ingreso a la capital colombiana por el corredor de la carrera 7 con 245. Aseguro que hay flujo vehicular bajo.

6:00 p.m.

MinTransporte entregó balance de las vías durante el domingo de resurrección

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que con corte a las 6 de la tarde de este domingo, se registró ya la movilización de más de 10 millones de vehículos. Aseguró que se superará la proyección de 10,8 millones.

Dijo que a través de los terminales terrestres se han movilizado más de 3,1 millones de pasajeros, con despachos de 268.000 vehículos que prestan este servicio.

A nivel aéreo, se han movilizado 1,7 millones de pasajeros. El 60% en vuelos nacionales y 40% vuelos internacionales.

4:50 p.m.

Alto flujo vehicular sentido Girardot-Bogotá

El concesionario Vía Sumapaz aseguró que unidades de la Concesión, en coordinación con la DITRA realizan apoyo a la movilidad a lo largo de la vía entre Girardot y Bogotá. Se registra tráfico lento en el ingreso al municipio de Soacha, desde antes del peaje Chusacá.

Se recomienda a los usuarios encender luces y conducir con precaución, debido a la baja visibilidad por presencia de neblina a la altura del peaje Chusacá.

4:20 p.m.

Reversible Villavicencio-Bogotá

El Ministerio de Transporte confirmó que el el corredor Villavicencio-Bogotá cuenta con reversible hasta las 11:00 p.m. De acuerdo con las autoridades la movilidad es fluida por esta vía.

4:15 p.m.

Autoridades realizan sobrevuelos en Bogotá

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y el director de Tránsito de la Policía Nacional realizan un sobrevuelo por los principales corredores de entrada a Bogotá en el plan retorno.

4:00 p.m.

Inicia pico y placa regional para vehículos con placas terminadas en número impar

Sobre las 4:00 de la tarde inicio el pico y placa regional para los nueve corredores de ingreso a la ciudad. Hasta las 8:00 de la noche podrán ingresar a la ciudad los vehículos cuya placa termine en 1, 3, 5, 7 y 9.

3:40 p.m.

Alto flujo Vehicular en la Autopista Norte con calle 197

Las autoridades confirmaron que a esta hora se presenta alto flujo vehicular en la Autopista Norte con calle 197, en el ingreso a la ciudad.

3:20 p.m.

Normalidad en el ingreso a Bogotá por la Calle 80

El subdirector de Control de Tránsito y Transporte de Bogotá, Jack David Hurtado, entrega un balance del ingreso de los viajeros por la Calle 80.

2:34 p.m.

Reportan alto flujo vehicular en los corredores de la Autopista Sur y Mondoñedo

El Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, aseguró que se registra un alto flujo vehicular en los corredores de la Autopista Sur y Mondoñedo. “En el municipio de Soacha se inicia desde este momento la intermitencia semafórica y continúa habilitado el carril exclusivo de Transmilenio”, indicó.

Aseguró que en el corredor de La Mesa - Mosquera se mantiene activo el reversible continuo mientras que la glorieta de Toreros tiene cierre parcial para dar prioridad al ingreso de viajeros.

2:20 p.m.

Colapsa salida de Villavicencio a Bogotá por cierre en Uval

Las autoridades reportan gran congestión vial a la salida de Villavicencio y rumbo a Bogotá, en medio del Plan Retorno de Semana Santa.

Aseguran que miles de carros se encuentran represados y con un embotellamiento alto, a la espera del inicio del reversible hacia la capital del país. El reversible estará habilitado desde las 3 de la tarde.

12:50 p.m.

Manejo de tráfico en la vía Villavicencio-Bogotá

Coviandina informó que continúa el manejo de tráfico en el Pr 82+600 y en el Pr 75+100 en la vía que comunica a Villavicencio con Bogotá por el alto flujo vehicular en el Peaje de Pipiral y para evitar que los vehículos queden detenidos sobre el viaducto.

12:30 p.m.

Alto flujo vehicular en el ingreso a Bogotá por la Autopista Sur

Las autoridades de Bogotá registran alto flujo vehicular por el ingreso de la Autopista Sur, por lo cual se implementó el uso de carril en la calzada exclusiva para el ingreso de viajeros.

12:00 p.m.

Inicia pico y placa regional

La Secretaria de Movilidad informó que inició a regir el pico y placa en los nueve corredores para el ingreso a Bogotá. Entre las 12:00 del día y las 4:00 de la tarde solo podrán transitar por estos sectores los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

12:00 p.m.

Vía Manizales - Bogotá cerrada por accidente

A esta hora, la vía Manizales–Bogotá permanece cerrada en el sector de Petaqueros, debido a un accidente de tránsito en el que un motociclista perdió la vida tras colisionar con una tractomula. Las autoridades se encuentran en el sitio realizando el levantamiento del cuerpo.

11:50 a.m.

Alto flujo vehicular en ingresos y salidas de Bogotá

A esta hora se registra alto flujo vehicular en los corredores de la Calle 80, la Autopista Norte, la Autopista Sur y la Calle 13.

11:30 a.m.

Avanza movilidad en la vía Bogotá-Girardot

Se registra alto flujo vehicular y tráfico lento en el ingreso al municipio de Soacha. La concesión vial informó que el corredor opera con contraflujo entre Melgar y Boquerón, sin novedades que afecten la movilidad.

10:00 a.m.

Habilitan contraflujo entre Melgar y Boquerón

En el marco del Plan Retorno, las autoridades pusieron en marcha un contraflujo entre Melgar y Boquerón con el propósito de agilizar el desplazamiento de los viajeros que regresan hacia Bogotá.

La medida se implementó ante el alto flujo vehicular registrado en el corredor vial y, según los reportes oficiales, su funcionamiento avanza con normalidad gracias a la coordinación entre las entidades encargadas del tránsito.

Asimismo, se mantiene la movilidad en ambos sentidos de la vía, aunque se insiste en la importancia de conducir con prudencia. Las autoridades reiteraron el llamado a respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal en carretera, con el fin de prevenir incidentes y garantizar un regreso seguro para todos los usuarios.

8:40 a.m.

Bus incendiado en el alto del Vino

En los últimos minutos, a través de redes sociales, reportaron el incendio de un bus de transporte intermunicipal en el sector del Alto del Vino. La emergencia ya fue controlada en el lugar, donde continúan las labores de atención, y hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

7:00 a.m.

Los reversibles habilitados en Cundinamarca

Uno de los tramos más relevantes para el retorno vehicular será el corredor Girardot–Anapoima–Mosquera, donde se proyecta la circulación de cerca de 37.000 automotores. Con el fin de agilizar el flujo, las autoridades dispusieron un carril reversible desde el puente Balsillas, en Mosquera, hasta el municipio de Apulo, buscando reducir los tiempos de desplazamiento.

La medida estará vigente el domingo entre las 10:00 de la mañana y la medianoche. De igual forma, se implementarán ajustes en la movilidad sobre la carrera Séptima, específicamente entre las calles 245 y 183, con el propósito de mejorar el tránsito en este importante corredor de la capital.

Por otro lado, las autoridades emitieron una recomendación especial para quienes regresan desde el sur del país por la vía Sumapaz, debido a posibles demoras en el sector de Soacha, donde continúan las obras de TransMilenio. En este punto, también se habilitará un reversible entre Mondoñedo y Soacha, que funcionará el domingo desde las 2:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche.

6:00 a.m.

No olvide el Pico y Placa Regional

Ante el alto número de vehículos que se espera ingresen a Bogotá este domingo 5 de abril, debido al regreso de viajeros tras la Semana Santa, las autoridades implementarán el pico y placa regional para regular la entrada de automotores a la ciudad.

Desde la Secretaría de Movilidad señalaron que, aunque no se trata de un día festivo, se prevé una importante afluencia vehicular por los desplazamientos realizados durante el Jueves y Viernes Santo. Por esta razón, el domingo se convierte en una jornada clave para el retorno de miles de personas a la capital. La medida busca ordenar el ingreso de carros, disminuir los niveles de congestión en los accesos y mejorar la movilidad en general.

Así, la restricción aplicará para todos los vehículos que circulen por los nueve corredores principales de entrada a Bogotá.

De acuerdo con el Distrito, el ingreso se organizará de la siguiente manera:

  • Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m. podrán entrar los vehículos con placas terminadas en número par.
  • Entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m. podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar.

Las autoridades también recordaron que, antes del mediodía y después de las 8:00 de la noche, no habrá ningún tipo de restricción para entrar a la ciudad.

Sábado 4 de abril

8:30 p.m.

Mintransporte anunció restricción para este domingo 5 de abril de vehículos de carga

El Ministerio de Transporte anunció que, en medio del plan retorno, se ordenó la restricción para el tránsito de vehículos de carga por los corredores del país, en su totalidad. La restricción será para carros de más de 3,4 toneladas y funcionará entre las 10 de la mañana y las 11 de la noche del domingo en todas las vías y en ambos sentidos.