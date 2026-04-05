Miles de colombianos salieron durante esta semana de la capital del país, rumbo a otras ciudades, con el fin de descansar, desconectarse de la ciudad y de sus labores, en medio de la Semana Santa, una época para muchos de descanso y para otros de recogimiento.

Muchos decidieron aprovechar el jueves y viernes festivo, sumado al fin de semana, para darse unas pequeñas vacaciones. Sin embargo, este domingo, 5 de abril, muchos ya vuelven a retornar a sus ciudades de origen, por lo que se espera que el tráfico en las principales vías del país aumente de manera considerable.

Plan retornó y plan salida de Bogotá Foto: COLPRENSA

Por ello aquí le contamos el minuto a minuto de lo que pasa en los corredores viales más importantes:

Domingo 5 de abril