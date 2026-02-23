Gente

Juliana brilló en el Movistar Arena y estrenó canción en pleno show; habló en SEMANA de su nuevo proyecto

‘La colombiana’ se presentó por segunda vez en el importante escenario de la ciudad de Bogotá.

Laura Camila Másmela Bernal

23 de febrero de 2026, 6:59 p. m.
Juliana en el Movistar Arena
Juliana en el Movistar Arena Foto: Semana

En la noche del pasado domingo, 22 de febrero, más de 10.000 personas recibieron a Juliana por segunda vez en el Movistar Arena de Bogotá. En un concierto que confirmó su conexión con el público de la capital, presentó La última noche de La Pista, un espectáculo organizado junto a la Orquesta de Lucho Bermúdez, fusionando su repertorio con sonidos tradicionales y una puesta en escena pensada que emocionó al público.

En esta oportunidad, Juliana apostó por un formato escénico en el que cada canción tuvo una coreografía especial interpretada por un grupo de bailarines que transformó el escenario. La propuesta artística contó con arreglos orquestales, logrando un viaje sonoro entre pop contemporáneo con la tradición tropical colombiana.

Juliana en el Movistar Arena
Juliana en el Movistar Arena Foto: Semana

Uno de los momentos más emotivos de la noche se produjo cuando sus padres subieron al escenario para acompañarla y disfrutar de uno de los momentos más importantes de su carrera. Esta escena evidenció el componente personal que ha priorizado y la cercanía que mantiene con su historia familiar.

La lista de invitados también sorprendió a los asistentes al concierto, pues Juliana compartió micrófono con Jules, Esteban Rojas y Patricia Bermúdez, con quienes interpretó varias piezas que fueron coreadas por su público.

Juliana reveló en SEMANA importantes detalles de su concierto en Bogotá: “No lo había dicho antes”

Además, ofreció un homenaje a Willie Colón, recordando la influencia de la salsa y de los grandes referentes latinoamericanos en su formación musical, quien falleció en la mañana del sábado 21 de febrero. Ese tributo se convirtió en uno de los segmentos más aplaudidos de la velada.

Otro de los momentos que reforzó su conexión con los seguidores fue cuando la artista invitó al escenario a cuatro fans que habían ganado una dinámica realizada días antes a través de TikTok. Los jóvenes tuvieron la oportunidad de cantar junto a ella Muchachitos ante miles de asistentes, protagonizando uno de los instantes más espontáneos y emotivos del espectáculo.

Juliana estrenó su nueva canción, ‘El Achantado’, en pleno concierto

En la última parte del concierto, Juliana estrenó en vivo su nueva canción, titulada El Achantado. El lanzamiento marcó el inicio de una nueva etapa creativa para la cantante, quien manifestó en SEMANA detalles de lo que será su nuevo proyecto artístico.

“Lo que viene va a estar en servicio y a favor de mi historia, de las cosas que no he sido capaz de contar hasta ahora, de esas vivencias, esos arrepentimientos, esos miedos, esos logros, esas preguntas que me he hecho a título personal. Creo que va a ser la vez en la que más voy a desnudar a Juliana como ser humano y lo voy a poner al servicio de la música”, finalizó.

YouTube video b3tLhl8D0EY thumbnail

La canción aborda la rabia, la ilusión rota y la resignación que deja el abandono silencioso. Desde una perspectiva femenina, plantea la vulnerabilidad, el reconocimiento del error y el miedo al rechazo, pero también reivindica la fuerza de tomar decisiones definitivas y conscientes del propio valor.

Más que un sencillo, funciona como un acto de cierre y de afirmación personal, una invitación a soltar lo que ya no está y avanzar con dignidad.

