Juliana reveló en SEMANA importantes detalles de su concierto en Bogotá: “No lo había dicho antes”

A pocos días de reencontrarse con sus miles de fanáticos en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá, Juliana ha estado llenando de expectativas a su público digital, quienes se han mostrado emocionados de poder conectar nuevamente con ‘La Colombiana’ en un espacio en el que la música y la puesta en escena son protagonistas.

En entrevista con SEMANA, la artista abrió su corazón y reveló cómo es para ella volver a este gran escenario y sentir la evolución de su show:

El segundo concierto de Juliana en el Movistar Arena el 22 de febrero. Foto: Juliana

“Es un regalo demasiado grande. O sea, poder decir que ya hice mi primer Movistar Arena y que en menos de un año vuelvo de nuevo a presentarme aquí es un regalo gigante. Sin embargo, si bien es el cierre y la última noche de La Pista, es un show completamente diferente. Es un show que va a tener toda la esencia de este proyecto y que va a cerrarlo por lo alto, pero es una puesta en escena completamente diferente, otro orden, otros arreglos musicales", afirmó.

Resaltó, además, la importancia de estar acompañada por la legendaria orquesta del maestro Lucho Bermúdez, explicando también cómo surgió la idea de cruzar estos dos mundos.

“Creo que no hay nada más colombiano y más emblemático de nuestro país que eso. Va a ser un show lleno de sorpresas, va a ser una noche muy especial (...) La idea nació de una forma muy extraña. Yo vengo del teatro musical y desde muy chiquita siempre he amado la orquestación y como los arreglos interpretados por muchísimos instrumentistas y lo primero que pensamos fue en hacer un sinfónico, un filarmónico, pero yo soy la colombiana, soy Juliana ‘la colombiana’ y dijimos tiene que ser la orquesta de Lucho Bermúdez (...) Yo amo la cumbia, amo la tradición del maestro Lucho y de por supuesto Matilde Díaz, que fue también su coequipera y su mano derecha, así que va a ser maravilloso”.

¿Cuál es del ‘dress-code’ para el segundo concierto de Juliana en el Movistar Arena?

En la noche especial que se vivirá el próximo 22 de febrero en las instalaciones del Movistar Arena de la ciudad de Bogotá, los asistentes se guiarán por el dress-code escogido por Juliana, el cual mezcla prendas que resaltan lo típico, artesanal y folclórico del país con piezas brillantes, con lentejuelas, brillos, flores y accesorios llamativos.

Juliana en el Movistar Arena. Foto: Juliana

“Este año por ser una noche tan especial y una velada mucho más elegante porque es una despedida, es ‘criollo glam glam’, más glam que criollo. Yo quiero que esta noche sea como si el Met Gala que tanto conocemos y que hemos escuchado siempre venir de afuera, se hiciera aquí adentro en Colombia. Yo quiero que la gente se vuele la cabeza y vista este Movistar Arena como nunca se ha vestido antes”, dijo.

‘La última noche de La Pista’: el único concierto grande de Juliana en 2026

En exclusiva para este medio de comunicación, Juliana reveló que su presentación en el Movistar será el único concierto que realizará en el año, pues en los próximos meses estará enfocada en su nuevo trabajo musical, el cual promete ser una propuesta completamente diferente a lo que ha compartido con sus fans a lo largo de los últimos años.

“Va a ser una noche llena de sorpresas, adelantos, spoilers e invitados especiales. Creo que esto no lo había dicho antes y me parece importante adelantárselos acá, será mi único concierto grande en Colombia en el 2026, va a ser la única oportunidad para verlos este año porque estoy enfocando todos mis esfuerzos y mi tiempo ahora en una nueva faceta y proyecto que viene adelante formándose con mucha emoción que espero poder compartir muy pronto", indicó.

¿Hacia dónde va dirigida la nueva propuesta musical de Juliana?

Tras un año de haber estrenado La Pista, un álbum que Juliana y su equipo compusieron inspirados en historias de su círculo cercano, su nueva música contará historias personales que le permitirán a su público conectar de manera más profunda y entender algunas de sus experiencias.

“Lo que sea que venga después va a estar en servicio y a favor de mi historia, de las cosas que no he sido capaz de contar hasta ahora, de esas vivencias, esos arrepentimientos, esos miedos, esos logros, esas preguntas que me he hecho a título personal. Creo que va a ser la vez en la que más voy a desnudar a Juliana como ser humano y lo voy a poner al servicio de la música”, finalizó.