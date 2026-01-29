Juliana Velásquez mostró la realidad detrás de supuesto cambio físico: “La gente es exagerada”

Juliana Velásquez es, desde hace varios años, una de las actrices y cantantes que se han encargado de resaltar la cultura colombiana por medio de sus producciones y lanzamientos. Gracias a ello, ha aumentado su popularidad en redes sociales, pues de manera constante se muestra activa en las plataformas y genera conversación entre su comunidad de seguidores.

Recientemente, la artista bogotana publicó un video que llamó la atención del público digital, pues su rostro se notaba un poco más delgado en comparación con su último post, por lo que rápidamente miles de personas dejaron fuertes comentarios criticando su físico y su ‘nueva apariencia’.

La famosa cantante recibió cientos de críticas tras hacer uso de un filtro en redes sociales. Foto: WireImage,

“¿Qué le pasó en la cara?”; “Solo diré que las bichectomías son lo peor que le ha pasado a este mundo. Arriba la belleza natural”; “No entiendo porque se cambian la cara, tan bonitas que son”; “Yo la veo distinta, no sé si es mi impresión”; “Juli, eres un ser humano hermoso, no hagas caso a los malos comentarios”; “Se dañó la cara”; “Yo creo que es un filtro” y “Casi no la reconozco”, son algunas de las palabras que se leen.

Sin embargo, con el paso de las horas y al percatarse de las fuertes palabras que estaba recibiendo, Juliana se pronunció nuevamente a través de la misma cuenta y reveló la verdad detrás de los supuestos cambios por los que estaba siendo cuestionada.

“Mis cachetes y yo siguen vivos y están listos para el Movistar Arena. La gente sí es exagerada, Juan García torció la cara. Tenía mucha pereza de arreglarme y me puse este filtro (insertó emoji de alienígena), pero tranquilos, sobreviven los cachetes, aquí están”, dijo en medio de risas.

“Quedó como si le hubieran tajado la mejilla con un machete”, agregó uno de los amigos que la acompañó en el video.

Esto generó un parte de tranquilidad entre los seguidores que llegaron a pensar que la artista se había sometido a una cirugía plástica.

Así se anunció el concierto de Juliana Velásquez en el Movistar Arena

Juliana Velásquez sorprendió y conmovió a sus seguidores en redes sociales al publicar un video en sus cuentas oficiales en el que se refirió a una situación compleja. En las imágenes, la cantante apareció visiblemente afectada y llorando frente a la cámara, dejando en evidencia la preocupación que atravesaba.}

“‘Mis abogados me dijeron que no subiera este video’… Llevo más o menos un año intentando salvar al Buenavista a como dé lugar. Ya he pedido plazos en la Dian, he pedido préstamos al banco, le he pedido plata prestada a los amigos, y no he podido y no se pudo y es una realidad. El Buenavista va a tener que cerrar sus puertas”, comentó en el clip.

Tras pronunciar estas declaraciones, Juliana Velásquez reveló que todo hacía parte de una estrategia de promoción de su más reciente álbum, titulado La Pista, el cual será el eje central del concierto que ofrecerá el próximo 22 de febrero de 2026.

Esta puesta en escena, creada como un recurso narrativo, le permitió a la artista mostrar nuevamente su faceta actoral.