Juliana Velásquez apareció en video y rompió en llanto por un delicado tema; expuso situación: “Es una realidad”

Juliana Velásquez, que ha hablado sobre su pasado, se ubicó como una de las grandes voces de la industria musical colombiana, destacando con una carrera particular y única. Su voz y canciones conquistaron al público, logrando un impacto distinto.

La celebridad fue foco de reacciones en plataformas digitales con sus nuevos proyectos artísticos, llegando a diversos escenarios como el Festival Estéreo Picnic y el Movistar Arena, donde ya ha realizado sus shows.

Sin embargo, recientemente, Juliana Velásquez dejó sin palabras a sus fieles seguidores de redes sociales con un video que subió a sus cuentas oficiales, refiriéndose a una dura situación. La cantante se mostró llorando ante cámaras, reflejando una preocupación que tenía.

En las imágenes, la colombiana hablaba acerca de un problema legal que la aquejaba, ya que tenía supuestas deudas con la Dian y tendría que despedirse del bar Buenavista. Este relato, entre lágrimas, preocupó a muchos, al punto de llevar a especulaciones.

“‘Mis abogados me dijeron que no subiera este video’… Llevo más o menos un año intentando salvar al Buenavista a como dé lugar. Ya he pedido plazos en la Dian, he pedido préstamos al banco, le he pedido plata prestada a los amigos, y no he podido y no se pudo y es una realidad. El Buenavista va a tener que cerrar sus puertas”, comentó en el clip.

Una vez soltó estas palabras, Juliana Velásquez terminó destapando que todo se trataba de una promoción de su último álbum llamada La Pista, el cual será protagonista del concierto que dará el 22 de febrero de 2026. Dicho escenario ficticio permitió que la celebridad mostrara su talento para la actuación, despertando intriga y preocupación en más de uno.

“Esto no se va a quedar así. El Buenavista se merece una despedida por la puerta grande, por lo alto. Y por eso decidí que voy a hacer un último concierto este 22 de febrero, llamado ‘La última noche de la pista’”, comentó.