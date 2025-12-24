Gobierno Nacional activa plan Éxodo para Navidad, ante la salida de viajeros durante las festividades

Miles de viajeros buscan llegar a sus destinos predilectos para disfrutar de la noche de Navidad y de unos días de descanso en compañía de sus seres queridos.

Para poder salvaguardar la integridad de los viajeros y tener un control en las carreteras del país, el Gobierno Nacional, a cargo del Ministerio de Transporte, activó el plan Éxodo de Navidad por medio de fuertes medidas de control.

Mediante un comunicado de prensa, las autoridades del país destacaron los detalles de los procesos que se activaron, resaltando las cifras de vehículos que se movilizarán por las vías nacionales.

Miles de personas viajan por las carreteras del país en la víspera de Navidad. Foto: Policía Valle

El Gobierno Nacional activó el Plan Éxodo y Retorno de Navidad, ante una de las mayores movilizaciones del año por las vías del país, con un despliegue institucional enfocado en seguridad vial, prevención y control, para proteger la vida de millones de colombianos durante esta temporada.

“Durante el 24 de diciembre, se movilizan más de 3,5 millones de vehículos por las carreteras del país, una cifra que refleja la magnitud de los desplazamientos de ciudadanos que viajan para reencontrarse con sus familias en Navidad”, destacó el Gobierno Nacional.

María Fernanda Rojas, Ministra de Transporte se refirió al plan Éxodo. Foto: CÁMARA DE COMERCIO

Junto a esto, la Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se pronunció sobre la importancia de los planes desarrollados y el objetivo de cuidar la vida de las personas que se movilizarán en los planes Éxodo y Retorno.

“Cuando hablamos de millones de vehículos y millones de pasajeros movilizándose al mismo tiempo, estamos hablando de millones de vidas que el Estado tiene la obligación de proteger. El Plan Éxodo y Retorno es una prioridad nacional”, afirmó.

Seguimiento a las tarifas aéreas

En el mismo comunicado, la cartera de Transporte destacó un seguimiento estricto a las tarifas del sector aéreo para comprobar que los usuarios del mismo no se vean afectados.

“El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte mantienen un seguimiento permanente al comportamiento del mercado aéreo, con el objetivo de proteger los derechos de los usuarios, garantizar condiciones de equidad y evitar prácticas que afecten a los viajeros en una de las temporadas de mayor demanda del año”, destacó MinTransporte.

Las celebraciones no deben convertirse en tragedias. 🍻🚫 Si vas a disfrutar con tus amigos o familia, que tu mejor decisión sea no conducir bajo los efectos del alcohol. Entregar las llaves también es una forma de cuidar la vida. 🙌#EligeVolver pic.twitter.com/YoVI2Ki4Ey — MinTransporte (@MinTransporteCo) December 24, 2025

Inspecciones por parte de las autoridades de control

Como parte de las estrategias que se adelantan, la Superintendencia de Transporte realizó una visita a la empresa Precoltur, a la cual estaba afiliado el bus involucrado en el siniestro ocurrido el pasado 14 de diciembre, tras conocerse reportes de posibles irregularidades en vehículos.

“Un vehículo que no esté en condiciones no puede estar en carretera. La seguridad vial no puede ser un trámite de papel. Cuando hay indicios de irregularidades, el Estado tiene que actuar”, señaló la ministra de Transporte.