Rota pico y placa en Cali para primer semestre de 2026: a partir de esta fecha comenzarán las multas

La Secretaría de Movilidad Distrital de Cali confirmó la nueva rotación del ‘pico y placa’ para el primer semestre de 2026, que estará vigente desde el 5 de enero hasta el 30 de junio.

Así quedó el pico y placa en Cali para el primer semestre de 2026. Foto: Captura de pantalla

La medida mantendrá su horario habitual de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a viernes, con excepción de fines de semana y días festivos.

La distribución por días quedó de la siguiente manera:

Lunes: vehículos con placas terminadas en 1 y 2.

vehículos con placas terminadas en 1 y 2. Martes: vehículos con placas terminadas en 3 y 4.

vehículos con placas terminadas en 3 y 4. Miércoles: vehículos con placas terminadas en 5 y 6.

vehículos con placas terminadas en 5 y 6. Jueves: vehículos con placas terminadas en 7 y 8.

vehículos con placas terminadas en 7 y 8. Viernes: vehículos con placas terminadas en 9 y 0.

Semana pedagógica para aplicación de nuevo pico y placa

Del 5 al 9 de enero de 2026 se llevará a cabo una semana pedagógica, durante la cual los agentes de movilidad informarán y orientarán a los conductores acerca de la nueva rotación, sin imponer sanciones.

A partir del 13 de enero iniciará la fase de control y se aplicarán las sanciones correspondientes a quienes incumplan la medida.

Excepciones al pico y placa para el primer semestre de 2026

El grupo de vehículos exentos en el Decreto No. 4112.010.20.497 del 1 de julio de 2021, adicionado por el Decreto 4112.010.20.914 del 20 de noviembre de 2021 y los demás actos administrativos que lo adicionen o modifiquen.

Vehículos de emergencia conforme con la definición contenida en el Artículo 2° de la Ley 769 de 2002, además de los vehículos operativos debidamente registrados, identificados y acondicionados para emergencias pertenecientes a Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja, ambulancias debidamente registradas como tales en la licencia de tránsito y ante el RUNT y demás organismos de socorro.

Así será la medida del pico y placa para el primer semestre de 2026. Foto: Tomada de Twitter: @MovilidadCali

Los vehículos registrados en el tipo de servicio oficial, diplomáticos y consulares.

Los vehículos a los cuales se les haya otorgado exención a la restricción, que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida, no requieren una nueva solicitud, salvo si hay cambio de vehículo. En todo caso, cuando la autoridad competente requiera al conductor del vehículo durante sus recorridos, este deberá estar acompañado por la persona en situación de discapacidad o movilidad reducida, por la cual se expidió la acreditación de dicho vehículo.

no requieren una nueva solicitud, salvo si hay cambio de vehículo. En todo caso, cuando la autoridad competente requiera al conductor del vehículo durante sus recorridos, este deberá estar acompañado por la persona en situación de discapacidad o movilidad reducida, por la cual se expidió la acreditación de dicho vehículo. Los vehículos híbridos y eléctricos parametrizados por tipo de combustible eléctrico, gasolina/eléctrico o diésel/eléctrico.

parametrizados por tipo de combustible eléctrico, gasolina/eléctrico o diésel/eléctrico. Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco toneladas, según su licencia de tránsito.

Vehículos cuyos propietarios paguen la tasa por congestión o contaminación .

. Las motocicletas.

“Esta actualización busca mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular en horas pico y contribuir a la descontaminación ambiental de Cali. Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, manifestó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.

Rotación Pico y Placa. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Recomendaciones para la ciudadanía