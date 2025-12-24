Vehículos

Rota pico y placa en Cali para primer semestre de 2026: a partir de esta fecha comenzarán las multas

Las autoridades confirmaron el nuevo cronograma de pico y placa para Cali: hay excepciones

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

24 de diciembre de 2025, 5:07 p. m.
El pico y placa en Cali para 2026 tuvo rotación.
El pico y placa en Cali para 2026 tuvo rotación. Foto: Guillermo Torres

La Secretaría de Movilidad Distrital de Cali confirmó la nueva rotación del ‘pico y placa’ para el primer semestre de 2026, que estará vigente desde el 5 de enero hasta el 30 de junio.

Petro propuso nueva forma para cobrar Soat a motos y carros: sería más caro para un tipo de vehículo muy popular en Colombia
Así quedó el pico y placa en Cali para el primer semestre de 2026.
Así quedó el pico y placa en Cali para el primer semestre de 2026. Foto: Captura de pantalla

La medida mantendrá su horario habitual de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a viernes, con excepción de fines de semana y días festivos.

La distribución por días quedó de la siguiente manera:

  • Lunes: vehículos con placas terminadas en 1 y 2.
  • Martes: vehículos con placas terminadas en 3 y 4.
  • Miércoles: vehículos con placas terminadas en 5 y 6.
  • Jueves: vehículos con placas terminadas en 7 y 8.
  • Viernes: vehículos con placas terminadas en 9 y 0.

Semana pedagógica para aplicación de nuevo pico y placa

Del 5 al 9 de enero de 2026 se llevará a cabo una semana pedagógica, durante la cual los agentes de movilidad informarán y orientarán a los conductores acerca de la nueva rotación, sin imponer sanciones.

Vehículos

Levantan pico y placa en Bogotá: fechas y horarios en los que no habrá restricción para los capitalinos

Vehículos

Pico y placa en Cali para este viernes, 26 de diciembre: consulte horarios y restricciones para el segundo día de la Feria

Vehículos

Viajeros, alisten bolsillo: a partir de esta fecha los peajes serán más caros en Colombia, ¿de cuánto sería el aumento?

Vehículos

Problemas con pago del pico y placa solidario le complica la Navidad a más de uno, ¿qué pasa con la plataforma?

Vehículos

Petro propuso nueva forma para cobrar Soat a motos y carros: sería más caro para un tipo de vehículo muy popular en Colombia

Vehículos

Movilidad en Bogotá este 24 de diciembre: así están las entradas y salidas a la capital para esta Navidad

Vehículos

Gustavo Petro se refirió al Soat: “Quiero que aumente de acuerdo a la capacidad de cilindraje”

Vehículos

Pico y placa en Cali rota para este miércoles, 24 de diciembre; revise horarios y restricciones para evitar multas

Vehículos

Rota pico y placa en Cali este martes, 23 de diciembre; verifique si puede sacar su carro

Vehículos

Rota pico y placa en Cali este viernes, 19 de diciembre; verifique si puede sacar su carro

A partir del 13 de enero iniciará la fase de control y se aplicarán las sanciones correspondientes a quienes incumplan la medida.

Excepciones al pico y placa para el primer semestre de 2026

  • El grupo de vehículos exentos en el Decreto No. 4112.010.20.497 del 1 de julio de 2021, adicionado por el Decreto 4112.010.20.914 del 20 de noviembre de 2021 y los demás actos administrativos que lo adicionen o modifiquen. 
  • Vehículos de emergencia conforme con la definición contenida en el Artículo 2° de la Ley 769 de 2002, además de los vehículos operativos debidamente registrados, identificados y acondicionados para emergencias pertenecientes a Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja, ambulancias debidamente registradas como tales en la licencia de tránsito y ante el RUNT y demás organismos de socorro.
Cómo prender un carro empujado: el error que muchos cometen y no permite una maniobra exitosa
Pico y placa en Cali
Así será la medida del pico y placa para el primer semestre de 2026. Foto: Tomada de Twitter: @MovilidadCali
  • Los vehículos registrados en el tipo de servicio oficial, diplomáticos y consulares. 
  • Los vehículos a los cuales se les haya otorgado exención a la restricción, que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida, no requieren una nueva solicitud, salvo si hay cambio de vehículo. En todo caso, cuando la autoridad competente requiera al conductor del vehículo durante sus recorridos, este deberá estar acompañado por la persona en situación de discapacidad o movilidad reducida, por la cual se expidió la acreditación de dicho vehículo.
  • Los vehículos híbridos y eléctricos parametrizados por tipo de combustible eléctrico, gasolina/eléctrico o diésel/eléctrico. 
  • Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco toneladas, según su licencia de tránsito. 
  • Vehículos cuyos propietarios paguen la tasa por congestión o contaminación.
  • Las motocicletas.

“Esta actualización busca mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular en horas pico y contribuir a la descontaminación ambiental de Cali. Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, manifestó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.

Viajeros, alisten bolsillo: a partir de esta fecha los peajes serán más caros en Colombia, ¿de cuánto sería el aumento?
Rotación Pico y Placa.
Rotación Pico y Placa. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Recomendaciones para la ciudadanía

  • Consultar regularmente la página web de la Secretaría de Movilidad Distrital y sus redes sociales oficiales.
  • Utilizar aplicaciones móviles autorizadas para verificar la restricción según su placa.
  • Optar por el Sistema MIO, taxis o medios de transporte alternativos como la bicicleta.

Mas de Vehículos

La Secretaría de Movilidad ha definido los horarios y restricciones del pico y placa regional para este lunes festivo en Bogotá, buscando facilitar el regreso de miles de ciudadanos a la capital.

Levantan pico y placa en Bogotá: fechas y horarios en los que no habrá restricción para los capitalinos

El pico y placa en Cali para 2026 tuvo rotación.

Rota pico y placa en Cali para primer semestre de 2026: a partir de esta fecha comenzarán las multas

Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali

Pico y placa en Cali para este viernes, 26 de diciembre: consulte horarios y restricciones para el segundo día de la Feria

En el tramo Pasto-Rumichaca hay dos peajes, pero uno no ha podido ser implementado.

Viajeros, alisten bolsillo: a partir de esta fecha los peajes serán más caros en Colombia, ¿de cuánto sería el aumento?

Las autoridades definieron el pico y placa durante los días de la Feria de Cali.

Problemas con pago del pico y placa solidario le complica la Navidad a más de uno, ¿qué pasa con la plataforma?

El presidente Petro se refirió a cobrar SOAT más caro a vehículos "cuatro puertas".

Petro propuso nueva forma para cobrar Soat a motos y carros: sería más caro para un tipo de vehículo muy popular en Colombia

Taxi

Movilidad en Bogotá este 24 de diciembre: así están las entradas y salidas a la capital para esta Navidad

Alocución presidencial de Gustavo Petro.

Gustavo Petro se refirió al Soat: “Quiero que aumente de acuerdo a la capacidad de cilindraje”

Elon Musk, CEO de Tesla, presentó su camioneta eléctrica Cybertruck.

El Tesla CyberTruck enfrenta bajas ventas y Elon Musk recurre a una medida drástica para impulsar cifras

La venta de carros en Colombia sigue teniendo altibajos.

¿Por qué la venta de carros en Colombia superó cifras de 2024? Estos son los factores que están jugando a favor de la industria

Noticias Destacadas