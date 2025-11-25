Suscribirse

FIFA anunció la sanción oficial contra Cristiano Ronaldo: se confirmó cuántas fechas pagará

Portugal estaba a la expectativa, teniendo en cuenta que podía perderse el debut en el Mundial 2026.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

25 de noviembre de 2025, 3:57 p. m.
Cristiano Ronaldo la sacó barata pese a su expulsión en el partido de Irlanda vs. Portugal.
Cristiano Ronaldo la sacó barata pese a su expulsión en el partido de Irlanda vs. Portugal. | Foto: AP The Associated Press

Cristiano Ronaldo podrá disputar el debut de Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026, a pesar de la tarjeta roja que le mostraron en el partido de eliminatorias contra Irlanda en Dublín.

La FIFA lo sancionó con una fecha de suspensión y otras dos en caso de recaer en este tipo de conductas.

Cabe recordar que Cristiano se fue expulsado al minuto 59, luego de agredir con un codazo al defensor Dara O’Shea. Aunque el árbitro no se percató de la acción, minutos más tarde le hicieron el llamado desde el VAR.

Contexto: Cristiano Ronaldo desata la locura en Al-Nassr: golazo de chilena le da la vuelta al mundo

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) presentó sus argumentos para que la sanción de Cristiano no fuera tan severa y salió victoriosa en la última resolución de la comisión disciplinaria.

Cristiano ya cumplió la fecha de suspensión en el partido contra Armenia (9-1), disputado el 16 de noviembre en el Estadio do Dragão. Ese día, el combinado luso sentenció su clasificación directa al Mundial con una aplastante goleada que les permitió entrar al bombo 1 para el sorteo de la fase de grupos.

Referee Glenn Nyberg, second left, speaks with Portugal's Cristiano Ronaldo, right during a World Cup 2026 group F qualifying soccer match between Ireland and Portugal in Dublin, Thursday, Nov. 13, 2025. (AP Photo/Peter Morrison)
Glenn Nyberg, el árbitro que expulsó a Cristiano Ronaldo en Irlanda vs. Portugal. | Foto: AP

La última oportunidad de Cristiano

Los millones de seguidores que tiene Cristiano Ronaldo estaba expectantes por esta decisión, ante la posibilidad de perderse el debut en el último Mundial de su carrera.

Afortunadamente para ellos, la FIFA consideró su comportamiento como una situacion excepcional y le aplicó la sanción mínima cuando se trata de una roja directa.

Lo cierto es que Cristiano Ronaldo tendrá que cuidarse de agredir a otros rivales en la Copa del Mundo, pues podría caerle un castigo más grande al ser reincidente.

Contexto: Cristiano Ronaldo fue invitado de honor en la cena de Trump en la Casa Blanca: su llegada en imágenes

El astro portugués buscará en Norteamérica su última oportunidad de coronarse como campeón del mundo, gran logro que le falta para coronar su exitosa carrera.

Sumado a eso, será la oportunidad perfecta para abonar terreno hacia el récord de los 1000 goles que está cada vez más cerca. Ahora mismo tiene 954 anotaciones en total, es decir, le faltan solo 46 para cumplir la meta que ningún otro futbolista ha conseguido en la historia.

DUBLIN, IRELAND: NOVEMBER 13: Cristiano Ronaldo #7 of Portugal during team warm-up before the Republic of Ireland V Portugal, 2026 World Cup Qualifying - UEFA, Group Stage match at Aviva Stadium on November 13th, 2025, in Dublin, Ireland. (Photo by Tim Clayton/Getty Images)
Cristiano Ronaldo, capitán y referente de Portugal. | Foto: Getty Images

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

Con su capitán confirmado para jugar el debut, Portugal cuenta los días para el sorteo de la fase de grupos del Mundial. Ese evento está programado para el día 5 de diciembre y se robará la atención de todo el planeta faltando pocos meses para que la pelota empiece a rodar.

Así quedaron los bombos:

  • Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania, Bélgica y España.
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Senegal, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje UEFA 1, Repechaje UEFA 2, Repechaje UEFA 3, Repechaje UEFA 4, Repechaje FIFA 1 y Repechaje FIFA 2

