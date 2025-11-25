FIFA anunció la sanción oficial contra Cristiano Ronaldo: se confirmó cuántas fechas pagará

Cristiano Ronaldo podrá disputar el debut de Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026, a pesar de la tarjeta roja que le mostraron en el partido de eliminatorias contra Irlanda en Dublín.

La FIFA lo sancionó con una fecha de suspensión y otras dos en caso de recaer en este tipo de conductas.

Cabe recordar que Cristiano se fue expulsado al minuto 59, luego de agredir con un codazo al defensor Dara O’Shea. Aunque el árbitro no se percató de la acción, minutos más tarde le hicieron el llamado desde el VAR.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) presentó sus argumentos para que la sanción de Cristiano no fuera tan severa y salió victoriosa en la última resolución de la comisión disciplinaria.

Cristiano ya cumplió la fecha de suspensión en el partido contra Armenia (9-1), disputado el 16 de noviembre en el Estadio do Dragão. Ese día, el combinado luso sentenció su clasificación directa al Mundial con una aplastante goleada que les permitió entrar al bombo 1 para el sorteo de la fase de grupos.

Glenn Nyberg, el árbitro que expulsó a Cristiano Ronaldo en Irlanda vs. Portugal. | Foto: AP

La última oportunidad de Cristiano

Los millones de seguidores que tiene Cristiano Ronaldo estaba expectantes por esta decisión, ante la posibilidad de perderse el debut en el último Mundial de su carrera.

Afortunadamente para ellos, la FIFA consideró su comportamiento como una situacion excepcional y le aplicó la sanción mínima cuando se trata de una roja directa.

Lo cierto es que Cristiano Ronaldo tendrá que cuidarse de agredir a otros rivales en la Copa del Mundo, pues podría caerle un castigo más grande al ser reincidente.

El astro portugués buscará en Norteamérica su última oportunidad de coronarse como campeón del mundo, gran logro que le falta para coronar su exitosa carrera.

Sumado a eso, será la oportunidad perfecta para abonar terreno hacia el récord de los 1000 goles que está cada vez más cerca. Ahora mismo tiene 954 anotaciones en total, es decir, le faltan solo 46 para cumplir la meta que ningún otro futbolista ha conseguido en la historia.

Cristiano Ronaldo, capitán y referente de Portugal. | Foto: Getty Images

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

Con su capitán confirmado para jugar el debut, Portugal cuenta los días para el sorteo de la fase de grupos del Mundial. Ese evento está programado para el día 5 de diciembre y se robará la atención de todo el planeta faltando pocos meses para que la pelota empiece a rodar.

