La participación de América Latina en el próximo Mundial United 2026 estará garantizada con una gran cuota de selecciones que lograron su clasificación antes del sorteo de la fase de grupos.

Bolivia también podría sumarse a ese listado, en caso de que logre superar el repechaje intercontinental al que accedió luego de las eliminatorias Conmebol.

Conformación de los bombos para el sorteo del Mundial 2026. | Foto: Web oficial de Fifa (API).

Así las cosas, la ubicación que dio la FIFA en los cuatro bombos para los combinados de esta parte del mundo tiene a Estados Unidos, Canadá y México, por ser anfitriones, en el 1.

Argentina también estará como una de las cabezas de serie, tras ser una de las mejor ubicadas en el ránking FIFA.

Luis Díaz celebrando su gol contra a Australia en el amistoso de la Selección Colombia. | Foto: AP

Colombia, Ecuador y Uruguay fueron alojados en el segundo grupo (bombo 2), mientras los cuadros de Panamá y Paraguay irán al bombo 3.

Relegados al bombo 4 quedaron los equipos centroamericanos de Haití y Curazao.

Formato del sorteo mundialista

Son un total de 48 selecciones. Hasta ahora van 42 cupos definidos con España, Argentina, Francia e Inglaterra como selecciones beneficiadas por su posición en la última actualización FIFA.

Estos países sí o sí irán a encabezar uno de los 12 grupos que serán sorteados. Cruces entre sí no podrán darse entre estos hasta semifinales, si es que ganan las zonas en la primera ronda.

Después de que salgan las balotas de todos las cabezas de serie, empezarán a salir las naciones de los bombos 2, 3 y 4, hasta completar en su totalidad el cuadro principal.

No podrá haber más de dos selecciones de la misma confederación, a excepción de Europa. Serán 12 grupos de 4 selecciones, cada uno. Estados Unidos, México y Canadá son cabezas de serie por ser anfitrionas del certamen.

Colombia quedó en el puesto 13 del ranking y podría medirse en primera ronda de ese bombo 1 con Estados Unidos, México, Canadá, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica o Alemania.

La Copa del Mundo 2026 paralizará al planeta. | Foto: Anadolu via Getty Images

Así quedaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026:

Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania, Bélgica, España.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, ganador repesca, Italia, Uruguay, Senegal, Suiza, Japón, Irán, ganador repesca, Dinamarca, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, ganador repesca, Turquía, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, ganador repesca, Polonia, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica.

Bombo 4: Uzbekistán, Catar, Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, repechaje intercontinental 1, repechaje intercontinental 2, Arabia Saudita, Sudáfrica, Ghana, Curazao.

Fecha del sorteo del Mundial 2026

A comienzos de diciembre, específicamente el día 5, se definirá la suerte de Colombia y de las otras 47 selecciones que disputarán la Copa Mundo.