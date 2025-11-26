Suscribirse

Deportes

Sorteo Mundial 2026: así quedaron ubicadas las selecciones de América Latina en los 4 bombos

Más de 10 naciones de esta parte del mundo estarán en la cita mundialista. El próximo 5 de diciembre conocerán su suerte en la fase de grupos.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

26 de noviembre de 2025, 4:37 p. m.
Sorteo mundialista está programado para realizarse el 5 de diciembre en Estados Unidos.
Sorteo mundialista está programado para realizarse el 5 de diciembre en Estados Unidos. | Foto: FIFA via Getty Images

La participación de América Latina en el próximo Mundial United 2026 estará garantizada con una gran cuota de selecciones que lograron su clasificación antes del sorteo de la fase de grupos.

Bolivia también podría sumarse a ese listado, en caso de que logre superar el repechaje intercontinental al que accedió luego de las eliminatorias Conmebol.

Conformación de los bombos para el sorteo del Mundial 2026.
Conformación de los bombos para el sorteo del Mundial 2026. | Foto: Web oficial de Fifa (API).

Así las cosas, la ubicación que dio la FIFA en los cuatro bombos para los combinados de esta parte del mundo tiene a Estados Unidos, Canadá y México, por ser anfitriones, en el 1.

Argentina también estará como una de las cabezas de serie, tras ser una de las mejor ubicadas en el ránking FIFA.

Colombia's Luis Díaz (7) reacts after scoring during the second half of an international friendly soccer match against Australia, Tuesday, Nov. 18, 2025, in New York. (AP Photo/Heather Khalifa)
Luis Díaz celebrando su gol contra a Australia en el amistoso de la Selección Colombia. | Foto: AP

Colombia, Ecuador y Uruguay fueron alojados en el segundo grupo (bombo 2), mientras los cuadros de Panamá y Paraguay irán al bombo 3.

Relegados al bombo 4 quedaron los equipos centroamericanos de Haití y Curazao.

Formato del sorteo mundialista

Son un total de 48 selecciones. Hasta ahora van 42 cupos definidos con España, Argentina, Francia e Inglaterra como selecciones beneficiadas por su posición en la última actualización FIFA.

Estos países sí o sí irán a encabezar uno de los 12 grupos que serán sorteados. Cruces entre sí no podrán darse entre estos hasta semifinales, si es que ganan las zonas en la primera ronda.

Contexto: Sorteo Mundial 2026: fecha, y a qué rivales enfrentaría Colombia por estar en el bombo 2

Después de que salgan las balotas de todos las cabezas de serie, empezarán a salir las naciones de los bombos 2, 3 y 4, hasta completar en su totalidad el cuadro principal.

A tener en cuenta cuestiones para el sorteo:

  1. No podrá haber más de dos selecciones de la misma confederación, a excepción de Europa.
  2. Serán 12 grupos de 4 selecciones, cada uno.
  3. Estados Unidos, México y Canadá son cabezas de serie por ser anfitrionas del certamen.

Colombia quedó en el puesto 13 del ranking y podría medirse en primera ronda de ese bombo 1 con Estados Unidos, México, Canadá, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica o Alemania.

Trofeo que se llevará el campeón de la Copa Mundial 2026.
La Copa del Mundo 2026 paralizará al planeta. | Foto: Anadolu via Getty Images

Así quedaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026:

Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania, Bélgica, España.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, ganador repesca, Italia, Uruguay, Senegal, Suiza, Japón, Irán, ganador repesca, Dinamarca, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, ganador repesca, Turquía, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, ganador repesca, Polonia, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica.

Bombo 4: Uzbekistán, Catar, Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, repechaje intercontinental 1, repechaje intercontinental 2, Arabia Saudita, Sudáfrica, Ghana, Curazao.

Contexto: Los dos rivales del bombo 1 que la Selección Colombia evitará a toda costa en el sorteo del Mundial 2026: se salvó Lorenzo

Fecha del sorteo del Mundial 2026

A comienzos de diciembre, específicamente el día 5, se definirá la suerte de Colombia y de las otras 47 selecciones que disputarán la Copa Mundo.

Washington D. C., capital de Estados Unidos, fue elegida como sede del sorteo en el que se anunciarán las sedes, fechas y demás detalles del torneo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Caso UNGRD: la Fiscalía imputará cargos contra los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla

2. Así lucía Mayerly Díaz, cantante de música popular, que murió en extrañas circunstancias: este fue el último video que compartió

3. “Esta investigación para nosotros empezó ayer”: la fiscal Luz Adriana Camargo reconoce fallas de la Fiscalía en el escándalo de alias Calarcá

4. ¿Imposición de vestimenta? Estados Unidos advierte sobre uso de pijamas y otras prendas en los aeropuertos del país

5. Gustavo Petro se desmarca de Carlos Caicedo y saca a relucir el distanciamiento entre ambos líderes de izquierda

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mundial 2026Mundial United 2026Copa del Mundo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.