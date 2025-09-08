Presidente de histórico club del FPC fumó en plena cancha: se expuso y levanta tierrero

Un día después del clásico del Valle del Cauca, el presidente Humberto Arias Junior es la noticia en el balompié de Colombia.

Su actuar durante la previa del juego entre América y Deportivo Cali es la que llama la atención, pues sin pudor alguno fue captado fumando a ras de campo del Pascual Guerrero.

Con la camiseta de los azucareros puesta, el directivo sacó de un estuche el encendedor, cigarrillo y lo prendió.

Parado frente al campo del estadio de los vallecaucanos dio varias caladas al puro, y dejó múltiples comentarios sobre su actuar.

Video que sube el presidente del Deportivo Cali a sus redes.



Se supone que un presidente es la imagen visible de un equipo, este equipo no es de narcos ni delincuentes, si usted se cree un Scarface vaya y compre un equipo de la B y haga lo que le dé la gana, pero acá no. pic.twitter.com/O2r5k47VSX — Donbran10 Lee 🇳🇬🇬🇹 (@Elbran1013) September 8, 2025

A través de cuenta como X, un sector de la afición cuestionó el hecho.

“Video que sube el presidente del Deportivo Cali a sus redes”, escribió uno.

El mismo luego de esto le lanzó el comentario más fuerte a Arias: “Se supone que un presidente es la imagen visible de un equipo, este equipo no es de narcos ni delincuentes”.

Además, completó su reclamo de manera categórica así: “Si usted se cree un Scarface vaya y compre un equipo de la B y haga lo que le dé la gana, pero acá no”.

A raíz del pronunciamiento del primer hinchas en redes sociales, otros más también comentaron sobre la situación del presidente del Cali.

Humberto Aria Jr. es el presidente al frente del Deportivo Cali | Foto: José Luis Guzmán. El País

Uno no fue en contra de que lo hiciese, pero sí consideró que se trataba de un espacio inapropiado y teniendo dicho cargo.

“Estoy de acuerdo, que se fume y si le gusta meter que se meta lo que sea, pero no previo a un partido ni siendo el representante del club”, apuntó.

Otro más ya se fue a un plano más personal en el que le criticó su manera de ser.

“Yo lo vengo pensando hace tiempo... pero usted lo ha dicho, se ve que es una persona sin educación, un levantado”, apuntó.

América y Cali no jugaron a nada

Los dos clubes de Cali fueron en contra de lo que dice la típica canción: “aquí no se puede empatar” e igualaron a cero en el clásico vallecaucano.

Fue un partido con la mayor cantidad de oportunidades para los verdiblancos, pero sin la posibilidad manifiesta de que estos marcasen.

Alberto Gamero, entrenador del conjunto caleño, habló sobre el rendimiento de los suyos; los puntos altos y bajos.

“El resultado no me gustó. “Nos faltó ambición para ganar el partido e hicimos todos los cambios en los de ganar el partido”, aseveró el nacido en Santa Marta.

Además de eso, también se dejó ver molesto porque no logran ser un equipo equilibrado durante las dos fases del juego.

“Me he sentido cómodo en la parte defensiva, pero lo ofensivo sí tenemos que seguir mejorando”, señaló.

”A veces mejoramos en unas cosas y flaqueamos en otras, hoy nos faltó más profundidad ofensiva”, complementó de los errores que sigue teniendo su Cali.