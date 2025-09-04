Leonel Álvarez no se quedó callado tras la victoria del América: puso queja ante Dimayor

Atlético Bucaramanga desaprovechó la ventaja conseguida en el partido de ida y cayó en el Estadio Pascual Guerrero a manos del América de Cali (2-0).

La ilusión del conjunto leopardo era pelear por el título de la Copa Betplay, pero no estuvieron a la altura para clasificarse a cuartos de final.

América de Cali, que estuvo dirigido por Alex Escobar como técnico interino, le dio vuelta a la serie gracias a los goles de José García (autogol) y Andrés Mosquera.

Sobre el final del compromiso, Bucaramanga sufrió la expulsión de Fabián Sambueza y redondeó así una tarde para el olvido en la capital vallecaucana.

Andrés Mosquera Guardia celebrando su gol con América ante Bucaramanga | Foto: Aymer Andrés Alvarez El País

La queja de Leonel Álvarez

Esa decisión del cuerpo arbitral desató la furia de Leonel Álvarez, técnico del cuadro santandereano, que puso la queja por no tener VAR en estas instancias de la Copa Betplay.

“Tiene que haber VAR, porque son momentos complejos de partidos como que América se juega una final y acá gritaron más los colados, y era un partido a puerta cerrada, pero los que pitaron las faltas eran los que estaban en la tribuna”, aseguró el DT.

El partido se jugó sin público por la sanción de seis fechas que acarrea América desde la final del año pasado. “Si hay algún infiltrado no es para que decida las faltas ni decida qué pitar. No le quiero echar la culpa a nadie y lo que viene ahora es levantar cabeza”, completó Leonel.

A pesar de la molestia, Leonel reconoció que su equipo no cumplió con las expectativas y desaprovechó la oportunidad de meterse en cuartos de final con la ventaja que habían conseguido en el partido de ida.

“Acá es continuar, ningún proyecto es fácil. Sabemos para donde vamos y el sábado tenemos un partido a las 2 de la tarde. A eso, súmele que tenemos que recuperar a los jugadores. Sabemos para donde vamos y ya mentalizarnos. El sábado es muy importante, es un partido de seis puntos y esperamos no volver a tener estos primeros tiempos, pero hay que reconocer que América hizo todo y a eso súmele que no estuvimos finitos”, dijo.

La clave de la derrota estuvo en el arranque del compromiso, según la opinión de Leonel. “La realidad es que tuvimos un primer tiempo malo, malo. No estuvimos conectados y América aprovechó ese primer tiempo y ayudado por autogol; un autogol buscado porque generó fútbol, estuvo más conectado y nosotros muy desconocidos”, reiteró.