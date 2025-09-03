La pelea entre hinchas de Quindío y Nacional que opacó el juego por Copa BetPlay: video de lo que pasó

Nuevamente, la violencia tiene un reprochable lugar en el Fútbol Profesional Colombiano, luego de que este miércoles, 3 de septiembre, hinchas del Deportes Quindío y Atlético Nacional protagonizaron una pela a las afueras del estadio Centenario de Armenia.

El hecho se presentó antes de que la pelota rodara en el partido, válido por la vuelta de los octavos de final de Copa BetPlay. El juego inició a las 5:15 p.m., por lo que la riña se dio en plena tarde en la capital del departamento del Quindío.

Entre machetes y piedras, por parte de los violentos, tuvo que intervenir la policía para dispersar la pelea. Además, aún no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades, pero desde Armenia reportan que al menos hubo una persona herida.

Los videos que circulan en redes sociales causaron todo tipo de indignación en los comentarios, rechazando que la violencia se tome los escenarios del FPC.

🇨🇴 Enfrentamientos en los exteriores del Estadio Centenario de Armenia entre hinchas de Atlético Nacional y Deportes Quindío. pic.twitter.com/p7fTQTQw4c — Barra Brava Photos (@barrabravaphot) September 4, 2025

El partido entre Quindío y Nacional

En cuanto a las sensaciones en el terreno de juego, Quindío y Nacional se encargaron de regalar emociones para los asistentes al estadio Centenario. De hecho, el recinto deportivo se vio con bastante afluencia de público.

Atlético Nacional se presentaba a Armenia bastante tranquilo, pues en la ida venció 4-0 a Quindío en Medellín. Así las cosas, se divisaba una clasificación tranquila para Gandolfi y sus dirigidos.

Sobre el papel lo fue, pero al verde de Antioquia le llovieron críticas. Hasta el minuto 73′, Quindío iba ganando 2-0 gracias a Brandon Caicedo (12′ y 73′), y aunque aún le faltaba para lograr el empate o la remontada, alcanzó a asustar al verdolaga.

Pero Nacional acabó sacando la casta y Andrés Sarmiento salvó de una lluvia de críticas a Gandolfi. El delantero también metió doblete, al 82′ y al 91′, poniendo el 2-2 final de la noche, y el 6-2 definitivo en el global.

QUI 🆚 NAL |⏱️| 90+5' | 2-2 | Finaliza el compromiso en Armenia.



¡Estamos en los cuartos de final!#MinutoAMinutoVerdolaga🇳🇬 pic.twitter.com/ZburLAXyox — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 4, 2025

Nacional quiere volver a gritar campeón en Copa BetPlay por tercer año consecutivo. Para ello, deberá enfrentarse ante el ganador de Pasto y Once Caldas en los cuartos de final de la competencia.