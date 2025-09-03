Este miércoles, 3 de septiembre, se jugaron partidos por los octavos de final de la Copa BetPlay 2025. Deportivo Independiente Medellín recibió en el Atanasio Girardot a Fortaleza, mientras Atlético Nacional visitó al Deportes Quindío en Armenia.

Fueron dos partidos que se llevaron la atención de la prensa y los aficionados. Quindío complicó a Nacional, aunque el verde empató y pasó de ronda, mientras Medellín tampoco la tuvo fácil con Fortaleza, pero lo terminó despachando.

Nacional empató con Quindío y está en cuartos

Brandon Caicedo silenció a los hinchas de Atlético Nacional con un doblete a favor del Deportes Quindío. Primero apareció sobre los 12′ del primer tiempo, y luego a los 73′ de la segunda parte. Para el verde de Antioquia descontó y empató Andrés Sarmiento (82′ y 90+1′) poniendo el 2-2 final de este miércoles.

Así las cosas, Nacional se impuso con un global de 6-2, pues el miércoles 27 de agosto vapuleó 4-0 al club de Armenia en el Atanasio, por la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay.

Los hinchas de Nacional mostraron su descontento en redes sociales por no haber mostrado el mejor nivel ante Quindío. Sin embargo, Gandolfi y los suyos ya están en cuartos de final de la competencia, donde enfrentarán al ganador entre Pasto y Once Caldas.

QUI 🆚 NAL |⏱️| 90+5' | 2-2 | Finaliza el compromiso en Armenia.



¡Estamos en los cuartos de final!#MinutoAMinutoVerdolaga🇳🇬 pic.twitter.com/ZburLAXyox — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 4, 2025

Medellín venció a Fortaleza sobre la hora

La ida entre los amix y el poderoso, en Bogotá, había quedado 0-0. La llave estaba abierta y este miércoles el Atanasio acogía el duelo definitivo para conocer al clasificado a cuartos de final.

Medellín pegó primero, gracias a un tanto de Francisco Fydriszewski a los 33′. Con ese 1-0 se fueron al descanso, y parecía que el equipo rojo antioqueño podía sentenciar todo en la segunda parte.

No obstante, Fortaleza celebró a los 71′ por obra de Santiago Cuero. El jugador puso el 1-1 parcial en el marcador, con el cual la ilusión del cuadro capitalino se hacía presente, como mínimo, para forzar los penales.

Pero la esperanza de Fortaleza quedó completamente truncada a los 90′, cuando el juego ya entraba en su fase definitiva. Léider Berrío mandó el balón al fondo de la red, puso el 2-1 final , y envió a su equipo a la otra ronda de la competencia.