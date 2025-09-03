Este miércoles, 3 de septiembre de 2025, Envigado y Millonarios jugaron por la ida de los octavos de final en la Copa BetPlay. La pelota rodó en el estadio Polideportivo Sur, a partir de las 3:00 p.m.

Al final, Envigado hizo respetar su casa y ganó por 1-0 con gol de Tomás Soto en el primer tiempo, concretamente a los 14′. Así, los naranjas sueñan con pasar a la siguiente ronda, y encararán la vuelta, en Bogotá, con ventaja.

Más allá de lo deportivo, hubo un hecho que se llevó todas las miradas. Sobre los 53′, los jugadores de Envigado y Millonarios se tiraron al suelo debido a un avistamiento de avispas, tal como reportaron en la transmisión oficial de Win Sports.

Así duraron un par de minutos, hasta que el central del compromiso, Mauricio Mercado, dio continuidad a las acciones. No obstante, a los 63′ tuvo que parar nuevamente el juego debido a que las avispas estaban sobre uno de los arcos del polideportivo sur.

Avispas en el estadio Polideportivo Sur de Envigado para el jugo entre el cuadro naranja y Millonarios. | Foto: Transmisión Win Sports.

Crecía la expectativa entre los asistentes, pues se trata de un hecho que podía poner en riesgo a todos los presentes en el escenario deportivo. Finalmente, a los 72′, casi 10 minutos después de que las acciones pararan, se reanudó el juego y no paró más.

¡El juego se detuvo por un avistamiento de avispas y todos los jugadores se tiraron al piso! #LACOPAxWIN 🟠⚽Ⓜ️ pic.twitter.com/FOn7XdyMlB — Win Sports (@WinSportsTV) September 3, 2025

Millonarios intentó por todos los medios el empate, pero le fue imposible. Ambos equipos tuvieron llegadas que no pudieron capitalizar en la segunda parte, y el 1-0 fue suficiente para que el central mercado pusiera fin al juego, añadiendo 12 minutos por el tiempo perdido debido al inconveniente con las avispas.

Datos generales del partido Envigado vs. Millonarios

Marcador final : Envigado 1 - 0 Millonarios

: Envigado 1 - 0 Millonarios Fecha : 3 de septiembre de 2025 (ida de octavos de final en Copa BetPlay)

: 3 de septiembre de 2025 (ida de octavos de final en Copa BetPlay) Estadio : Polideportivo Sur

: Polideportivo Sur Árbitro central : Mauricio Mercado

: Mauricio Mercado Alineaciones:

Envigado:

XI



8️⃣8️⃣ Andrés Tovar (canterano)

4️⃣ Neymar Uribe (canterano)

2️⃣8️⃣ Jhon Gamboa

2️⃣ Didier Palacios (canterano)

3️⃣ Felipe Holguín (canterano)

2️⃣0️⃣ Juan Cataño (canterano)

6️⃣ Julián Palacios (canterano)

3️⃣4️⃣ Luis Díaz (canterano)

1️⃣3️⃣ Tomás Soto… pic.twitter.com/whJPyTM4Kz — Envigado Fútbol Club (@EnvigadoFC) September 3, 2025

Millonarios:

🔵⚽ ¡VAMOS TODOS UNIDOS! Ⓜ️🔥



▶ Este es nuestro XI Inicial para enfrentar a Envigado en el Polideportivo Sur.#HerenciaEmbajadora ✨️ pic.twitter.com/MnUvvsnZDz — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 3, 2025

Envigado hizo respetar su casa ante Millonarios por Copa BetPlay. | Foto: Prensa Millonarios.

Por calendario, la web oficial de Dimayor informa que el juego de vuelta entre Millonarios y Envigado, por los octavos de final de Copa BetPlay, se jugará el 16 de septiembre de 2025 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

La Copa BetPlay aparece como una opción para ambos clubes, que no la pasan bien en Liga. Están fuera de los ocho y ven este trofeo como una posibilidad de volver a estar en el plano competitivo del FPC.