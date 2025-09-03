Jugadores de Envigado y Millonarios se tiraron al piso por un avistamiento de avispas: se vio en vivo

Transcurría con normalidad el encuentro entre Envigado y Millonarios en el Polideportivo Sur, por la ida de octavos de final de Copa BetPlay, cuando al minuto 53 se detuvo el partido por un avistamiento de avispas.

¡El juego se detuvo por un avistamiento de avispas y todos los jugadores se tiraron al piso! #LACOPAxWIN 🟠⚽Ⓜ️ pic.twitter.com/FOn7XdyMlB — Win Sports (@WinSportsTV) September 3, 2025

Los jugadores de ambos conjuntos se tiraron al piso y el juego se detuvo por un par de minutos. Después se reanudó con normalidad, pero al minuto 63′ volvieron a detenerlo porque las avispas se encontraban en uno de los arcos del estadio.

Avispas en el estadio Polideportivo Sur de Envigado para el jugo entre el cuadro naranja y Millonarios. | Foto: Transmisión Win Sports.

Mauricio Mercado, árbitro del compromiso, hizo el gesto para detener el partido y los futbolistas se marcharon a un costado del campo.

Fueron casi diez minutos que el partido estuvo quieto, hasta que a los 72′ el central Mercado hizo sonar el pito y reanudó las acciones.

Hasta el momento no se reporta ningún herido ni lesionado en el estadio Polideportivo sur del municipio de Envigado. Los jugadores se preparan para darle continuidad al compromiso.

Envigado lo ganaba 1-0

Cuando el suceso de las avispas ocurrió, Envigado ganaba el compromiso, por 1-0, con gol de Tomás Soto a los 14′. El resultado sigue siendo sorpresivo, incluso cuando ya se reanudaron las acciones.

Tanto Millonarios como Envigado no viven un buen presente en Liga BetPlay, lo que pone la Copa como un atractivo para salir de la crisis de resultados en la competencia principal.

Según el calendario en Dimayor, la vuelta de la llave entre Millonarios y Envigado se jugará el 16 de septiembre, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Antes de hacer frente al compromiso de vuelta, en la capital de la República, Millonarios tendrá tres partidos cruciales por Liga BetPlay: ante Santa Fe, Pasto y Alianza. Son nueve puntos de oro para salir del fondo.

Envigado solo hará frente a dos compromisos antes de volver a verse con Millonarios: Águilas Doradas y Once Caldas. Ante el equipo dorado será en casa, mientras que al blanco blanco lo visitará en Manizales.