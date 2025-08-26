Este martes 26 de agosto, por el partido de vuelta de la serie previa a los octavos de final de la Copa BetPlay, Millonarios F. C. de Bogotá visitó a Real Cartagena en el estadio Olímpico Jaime Morón León.

El cotejo de ida había finalizado por 3 goles a 1 a favor del conjunto azul, por lo que Real Cartagena tenía el deber de, por lo menos, empatar la serie en el global o, para clasificar, ganar por más de dos tantos de diferencia.

⏱️ 90' Termina el partido en el Jaime Morón, nos clasificamos a los octavos de final de la Copa 2025.



🟡🟢 2-1 Ⓜ️ |#CARvMFC pic.twitter.com/gE02WVdg7P — Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 27, 2025

Ante su gente, el equipo de amarillo y verde venció 2 a 1 a su rival. El global terminó 4 a 3 a favor de Millonarios, que estampó su nombre en la siguiente ronda del torneo.

Es de resaltar que el duelo de este martes terminó con polémica. Al minuto 81, Danovis Banguero cobró un penal y metió el gol, pero por invasión de su compañero Brayan Cuero, el tanto se tuvo que repetir. Nuevamente, el lateral envió el balón al fondo de la red. Los jugadores de Real Cartagena pedían que el remate no se repitiera.

⚽❌¡Danovis Banguero anotaba de penal, pero por invasión de Brayan Cuero, el central anuló el cobro!#LACOPAxWIN pic.twitter.com/pgwzHTkAR9 — Win Sports (@WinSportsTV) August 27, 2025

Más noticias de Millonarios

Millonarios, en su más reciente partido de la Liga BetPlay del segundo semestre del año, venció 3 goles a 0 al Junior de Barranquilla en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

“Millonarios y Junior disputaron el sábado 23 de agosto el compromiso válido por la fecha 8 de la Liga. El juego culminó con victoria para los ‘Embajadores’. Sebastián del Castillo convirtió el primer gol de la noche sobre el minuto 20 con un gran remate, poniendo vibrar todo El Campín. Más adelante, Nicolás Arévalo selló el primer tiempo 2-0 con una anotación en el minuto 33″, indicó el club.

“Finalmente, sobre el 82, tras una revisión VAR, el árbitro declaro el gol de Danovis Banguero, para entonces terminar la noche con una gran victoria 3-0″, añadió en su plataforma digital.

De a poco, la escuadra azul de la capital del país esperar recuperarse, pero lo hará sin la presencia de uno de sus fichajes en este mercado. Se trata de Bruno Sávio, quien se lesionó.

“Millonarios FC informa que, el jugador Bruno Sávio sufrió un esguince grado uno del ligamento colateral medial de su rodilla derecha, tras golpe con un jugador contrario en el pasado juego vs. Unión Magdalena”, comunicó la institución.

“El jugador ya trabaja en su recuperación. Su incapacidad se determinará según evolución. ¡A Bruno le deseamos pronta recuperación!”, concluyó el equipo azul.