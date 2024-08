Con cuatro agentes y en silla de ruedas: Ismael Zambada estuvo en los tribunales de Estados Unidos

| Foto: Corbis via Getty Images

Robert E. Dugdale, Fiscal Federal Auxiliar, Jefe de la División Penal, con una captura de pantalla del plan de lavado de dinero "Peso Negro". Cada caja contenía 1 millón de dólares en efectivo. Durante las redadas encontraron más de 34 millones de dólares en efectivo. | Foto: Corbis via Getty Images

Según el ex jefe de operaciones internacionales de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) Mike Vigil, se espera que Zambada “proporcione información muy valiosa sobre políticos de alto rango en México que les estaban brindando protección” para operar.

¿Secuestro?

“Eso no resiste lógica, el líder de un cártel no anda sin un escolta de seguridad (...) Aparentemente Guzmán hijo le dijo a ‘El Mayo’ para ir a ver un rancho y luego llevó el avión hasta Santa Teresa, Nuevo México”, agregó Vigil. El abogado de Guzmán hijo, Jeffrey Lichtman, aclaró que su defendido no está acusado de secuestro.