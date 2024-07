Revelan la primera foto del temido narcotraficante ‘El Mayo’ Zambada tras su detención por parte de la DEA

El hijo de “El Chapo” atrajo a ‘El Mayo’ al avión “con falsas excusas”, según funcionarios estadounidenses citados por el New York Times. Guzmán se entregó y ‘El Mayo’ fue arrestado, agregó un periodista de Fox News en la red social X.

La imagen fue publicada en la conferencia de prensa matutina que realiza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien a su vez confirmó que su gobierno no había participado de la detención de los líderes del cartel de Sinaloa.

“La pregunta es si nosotros participamos en esta detención del día de ayer (jueves), la respuesta es no. El gobierno de México no participó en esta detención o entrega, esto no es así”, dijo la secretaria Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia matinal del presidente Andrés Manuel López Obrador.