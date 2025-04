Colombia puede convertirse en un referente de sostenibilidad en América Latina: “Es uno de los países más maduros de la región”

Dania Heredia: Es una realidad que el cambio climático nos está afectando. Lo vemos de una manera tangible en los procesos que hemos estado viviendo: Bogotá con racionamiento de agua, lluvias intensas, estaciones que ya no siguen su patrón habitual... todo eso es efecto del cambio climático. Es algo a lo que no podemos estar ajenos. En CEMEX, desde hace 8 o 10 años hicimos pública una estrategia denominada Futuro en Acción , que busca desarrollar acciones que nos permitan aportar nuestro granito de arena frente a la afectación del planeta.

D. H.: Yo vengo del Caribe, y también doy apoyo a operaciones en Panamá, Nicaragua, Puerto Rico, Jamaica y Trinidad y Tobago. Aunque hablamos el mismo idioma y tenemos realidades parecidas, hay asimetrías profundas. Por eso, la estrategia de sostenibilidad no puede ser blanco y negro para todos. Comparativamente, veo que Colombia tiene una gran oportunidad de ser referente en sostenibilidad en Latinoamérica. Está más madura que otros países. Tal vez el colombiano no lo percibe así porque no tiene ese referente comparativo, pero yo sí lo veo. En movilidad, en normativas para construcción sostenible, Colombia ha avanzado mucho. De hecho, hace poco fui escogida miembro de la Junta Directiva del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, y creo que desde ahí puedo aportar para visibilizar lo que Colombia ha logrado.