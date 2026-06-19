Dejar este aparato encendido todo el tiempo podría estar afectando la estabilidad y velocidad de su conexión a internet

Muchas veces los usuarios dan por sentado el buen funcionamiento de sus dispositivos tecnológicos. Mientras estos respondan a sus necesidades sin inconvenientes, suelen pasar por alto aspectos fundamentales como las actualizaciones y el mantenimiento, factores clave para garantizar un rendimiento óptimo y una mayor seguridad.

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Uno de los equipos que más suele quedar fuera de estas rutinas es el router wifi, un dispositivo esencial en el hogar, ya que se encarga de distribuir la conexión a internet a celulares, computadores, televisores y otros dispositivos inteligentes. Debido a que permanece encendido las 24 horas del día, es común que funcione durante semanas o incluso meses sin interrupciones.

Aunque esto puede parecer normal, los expertos señalan que reiniciarlo ocasionalmente puede ayudar a mejorar su desempeño. Al igual que otros dispositivos electrónicos, el router cuenta con memoria temporal y procesos internos que gestionan las conexiones y el tráfico de datos. Con el uso continuo, esta memoria puede acumular información innecesaria o presentar pequeños errores que terminan afectando la estabilidad de la red.

Entre los problemas más comunes se encuentran la disminución de la velocidad de conexión, cortes inesperados del servicio o dificultades para conectar nuevos dispositivos. En muchos casos, un simple reinicio permite corregir estos fallos y restablecer el funcionamiento normal del equipo.

El router wifi es uno de los equipos más importantes del hogar, ya que distribuye internet a múltiples dispositivos. Foto: Getty Images

Según explican especialistas de Xataka, no existe una frecuencia universal para reiniciar el router, ya que esta depende del uso que se le dé a la red y de la cantidad de dispositivos conectados. Sin embargo, como medida de mantenimiento preventivo, hacerlo una vez al mes suele ser suficiente para la mayoría de los hogares.

También es recomendable reiniciarlo cuando se presenten problemas de conexión, como lentitud o interrupciones frecuentes del wifi. Esta acción puede facilitar la aplicación de actualizaciones pendientes, hacer efectivos cambios en la configuración de la red y, en algunos casos, renovar la dirección IP asignada por el proveedor de internet.

Reiniciar el router ayuda a limpiar procesos internos y mejorar su rendimiento. Foto: Getty Images / Canva

Por otro lado, si se va a permanecer fuera de casa durante varios días, apagar el router puede representar un pequeño ahorro de energía y reducir el riesgo de accesos no autorizados a la red. No obstante, conviene tener en cuenta que algunos dispositivos conectados, como cámaras de seguridad o equipos de domótica, podrían dejar de funcionar correctamente mientras no tengan acceso a internet.

Aun así, si el aparato opera con normalidad, no es necesario apagarlo constantemente ni convertir esta práctica en una rutina frecuente. Además de resultar poco práctico, cada interrupción deja sin conexión a todos los dispositivos del hogar y puede afectar procesos como descargas, copias de seguridad en la nube o sincronizaciones automáticas que requieren una conexión estable para completarse.