Google revoluciona la barra de búsqueda con un nuevo botón “+” para búsquedas avanzadas: así funciona

La barra de búsqueda de Google ha incorporado un nuevo botón con el símbolo “+” que, situado en el extremo izquierdo, sustituye al tradicional icono de la lupa y da acceso directo al Modo IA. Esta novedad permite adjuntar imágenes o archivos para utilizarlos como base en búsquedas avanzadas.

A simple vista, la página principal de Google.com mantiene su aspecto habitual. Sin embargo, al observar con mayor detalle, se aprecia que la compañía ha comenzado a implementar un cambio en la barra de búsqueda para algunos usuarios.

En concreto, el clásico icono de la lupa ha sido reemplazado por un símbolo “+”, con el que Google apuesta por integrar la experiencia del Modo IA directamente desde su página principal, sin necesidad de pasos adicionales.

El nuevo botón “+” actúa como un acceso inmediato al Modo IA. | Foto: Getty Images

Al pulsar este nuevo botón, se despliega un menú que permite seleccionar y adjuntar tanto imágenes como archivos. De este modo, la búsqueda se realiza tomando estos documentos como contexto principal.

Así, los usuarios pueden subir una imagen almacenada en su ordenador para obtener información sobre los elementos que aparecen en ella, o adjuntar un archivo PDF propio con el fin de profundizar en el contenido del documento, todo ello directamente desde la barra de búsqueda y acompañado de la consulta deseada.

Cabe recordar que Google ya ofrece estas funciones dentro de su experiencia de búsqueda con el Modo IA, una opción que llegó a España en octubre de este año y que se apoya en una búsqueda asistida por inteligencia artificial, capaz de gestionar múltiples idiomas, preguntas complejas y consultas que incluyan voz e imágenes.

Con esta actualización, la tecnológica ha integrado el menú “+”, hasta ahora disponible únicamente en el Modo IA, en la barra de búsqueda principal de Google.com, facilitando así el acceso a esta experiencia de búsqueda avanzada desde el primer momento.

Gracias a este botón, los usuarios pueden realizar búsquedas que combinan texto con imágenes o archivos. | Foto: Getty Images / HunterBliss

Según el medio especializado 9to5Google, que ha tenido acceso a esta novedad en la versión web de escritorio, el icono “+” aparece incluso en modo incógnito y sin necesidad de iniciar sesión.

El funcionamiento es sencillo: al hacer clic en el símbolo “+”, se muestran las opciones “Subir imagen” o “Subir archivo”. Una vez seleccionado y compartido el contenido, Google lo analiza para realizar la búsqueda solicitada.

Por el momento, la compañía no ha hecho un anuncio oficial sobre este cambio y su disponibilidad aún no es generalizada. No obstante, se trata de un paso más para hacer el Modo IA más accesible y fomentar su uso entre los usuarios.