Google lanza nuevas funciones de IA para conectar mejor con los medios: así cambiarán las búsquedas

Google anunció nuevas funciones con las que asegura que los usuarios tendrán nuevas formas de conectar con los medios de comunicación cuando buscan información en la web con sus herramientas de inteligencia artificial (IA), como la posibilidad de establecer fuentes preferidas y acceder a instrucciones contextuales sobre los enlaces a artículos.

Los usuarios del ‘Buscador de Google’ podrán establecer sus fuentes preferidas para informarse, para que los artículos de esos medios de comunicación y blogs aparezcan entre las noticias destacadas.

Primero lo hará para los usuarios de habla inglesa, y a principios del próximo año estará disponible para todos los idiomas. | Foto: Getty Images

Esta novedad, que se recoge en la función ‘Fuentes Preferidas’, se extenderá en los próximos días a todo el mundo tras su lanzamiento inicial en Estados Unidos e India en verano. Primero lo hará para los usuarios de habla inglesa, y a principios del próximo año estará disponible para todos los idiomas.

Según la compañía, “cuando alguien elige una fuente preferida, hace clic en ese sitio el doble de veces de media”, como indica en una nota de prensa.

También destacará las noticias de las suscripciones digitales a medios de comunicación en la aplicación de Gemini, donde esta función estará disponible en las próximas semanas, y también en los resúmenes de IA y al modo de IA del Buscador.

El modo de IA, además, mostrará más enlaces que acompañan las respuestas que ofrece a las búsquedas de los usuarios y añadirá “introducciones contextuales”, que explicarán la utilidad de visitar los enlaces.

En búsquedas más complejas y abiertas, la guía web, que agrupa los enlaces sobre un mismo tema, será “el doble de rápida” y se mostrará también en la pestaña ‘Todo’ del ‘Buscador’.

Google anuncia nuevas funciones para los usuarios que buscan información en la web con sus herramientas de IA. | Foto: Getty Images

Google también anunció un nuevo programa de colaboración comercial con medios de comunicación de todo el mundo, entre los que se encuentran Der Spiegel, El País, The Guardian y The Washington Post, con el que asegura que están experimentando con “nuevas funciones en Google News”, como los resúmenes de artículos generados por IA y los resúmenes de audio, que “incluirán una atribución clara y enlaces a los artículos”.

Estas medidas llegan dos días después de que la Comisión Europea informara del inicio de una investigación formal contra Google por prácticas anticompetitivas como recurrir a contenidos de medios de comunicación y plataformas para entrenar sus sistemas de IA sin pagar compensaciones adecuadas.