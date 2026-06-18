Así puede volar por el mundo con el nuevo simulador de Google Earth

Google Earth implementó recientemente una nueva herramienta que permite a los usuarios explorar el mundo desde la web, como si pilotaran un avión con un simulador de vuelo.

Aunque este herramienta ya estaba disponible en la versión de escritorio profesional, ahora Google Earth lo ha llevado a la versión web, para que cualquiera pueda sobrevolar cualquier parte del planeta solo por diversión.

Así es la ‘tierra verde y rica’ de Boyacá, un destino que cuenta con un tour imperdible y múltiples atractivos

El simulador se encuentra en la pestaña de ‘Herramientas’, donde también aparecen otras funciones nuevas, como las de análisis del terreno (curvas de nivel, pendiente, orientación, desmonte y terraplen).

Estas novedades son otras de las “funciones más potentes de escritorio profesional” que Google Earth ha llevado a la web.

La herramienta de exploración del planeta Tierra incorporó el año pasado el histórico de imágenes de Street View con motivo de su 20 aniversario, la misma vista a pie de calle que ofrece Google Maps.

El pueblo de Boyacá en el que se come un delicioso cordero, un destino que celebra a quienes se dedican a las labores del campo

Requisitos del simulador de vuelo

Si bien el simulador de vuelo está diseñado para proporcionar una experiencia de vuelo inmersiva, se aplican las siguientes limitaciones:

Solo en la Web: El simulador de vuelo solo está disponible en Google Earth para la Web.

El simulador de vuelo solo está disponible en Google Earth para la Web. Física de vuelo simplificada: El simulador de vuelo está diseñado para la exploración casual en lugar del entrenamiento aerodinámico de alta fidelidad.

El simulador de vuelo está diseñado para la exploración casual en lugar del entrenamiento aerodinámico de alta fidelidad. Carga dinámica: A medida que vuele, se transmiten de forma dinámica edificios en 3D e imágenes de alta resolución. Volar a velocidades extremas o sobre conexiones de banda ancha baja puede provocar demoras temporales en la carga.

La isla es artificial y no permite paso de transeúntes / foto: Google Earth Foto: Google Earth

Cómo iniciar un vuelo

Para iniciar el simulador de vuelo, haz lo siguiente:

En su computadora, abra Google Earth. En la parte superior de la pantalla principal, haga clic en Explorar la Tierra. Abra el menú Herramientas en la barra de menú superior. Seleccione flight Simulador de vuelo en el menú.

Google prueba una nueva herramienta para controlar la aparición de contenido en las búsquedas con IA

Por otra parte, Google anunció las pruebas de un nuevo control que permite a los propietarios de los sitios web gestionar cómo sus enlaces y contenido aparecen en los resultados de búsqueda con inteligencia artificial (IA) de su buscador.

La función forma parte de una serie de novedades relacionadas con la IA en la búsqueda, diseñada para que los propietarios de las webs entiendan mejor su funcionamiento, conozcan el rendimiento que ofrece y accedan a las prácticas recomendadas actualizadas para mejorar su uso.

Los propietarios de los sitios web podrán activar la opción en Search Console para evitar que su contenido aparezca en los resultados de búsqueda con inteligencia artificial, como el Modo IA, una herramienta que tanto revuelo ha levantado en el sector por su impacto en el tráfico de los medios, desde que lo desplegara el gigante tecnológico en todo el mundo y en España desde el 8 de octubre del año pasado.

Con información de Europa Press