Estreno de ‘Pedro el escamoso’ 2 provocó lluvia de memes en redes, hasta Falcao y Karol G fueron salpicados

La razón por la que Alina Lozano no está en Pedro, el escamoso 2

Con el estreno, los espectadores no dejaron pasar el momento para crear toda clase de memes, entre los que opinaban sobre distintos detalles de la nueva versión, entre estos, el cambio en el actor que interpretaba a Pedrito Jr.

¿Quién interpreta a Pedrito Jr. en Pedro el Escamoso 2?

Quiénes vieron la primera parte de la historia, que se transmitió en el 2001, rieron con el cómico personaje de Pedrito Jr., que en su momento era interpretado por Carlos Kajú, actor, cantante y escritor colombiano, que actualmente tiene 32 años , y ha seguido siendo parte de algunas importantes producciones de la televisión, sin embargo, para esta nueva versión no estará, debido a que el personaje es interpretado por Carlos Torres .

Aunque por parte de la producción no se han conocido los motivos por los que se decidió hacer el cambio en la persona que interpreta el personaje, un mensaje que hace un tiempo Kajú dejó en sus redes sociales, con el que dio pistas del que sería el motivo, revelando que sería por su físico, ya que sigue pareciendo mucho menor a la edad que realmente tiene.

“Mompirris, si se pensara ahora en hacer otra temporada de #pedroelescamoso: seamos realistas, yo no cumplo hoy en día con el perfil físico de un Pedrito adulto, pues también me sigo viendo muy pequeño pese a mi edad; es decir, mi talento y mi disciplina en esta ocasión no sería suficiente; eso tenemos que aceptarlo, así es este medio en Colombia o en cualquier parte del mundo”, expresó Carlos Kajú.