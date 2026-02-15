Deportes

Tour de La Provence: Brandon Rivera terminó en el podio

El colombiano finalizó a 20 segundos del ganador, el estadounidense Matthew Riccitello.

Redacción Semana
15 de febrero de 2026, 1:55 p. m.
Brandon Rivera, ciclista colombiano del Ineos Grenadiers
Brandon Rivera, ciclista colombiano del Ineos Grenadiers Foto: Getty Images

El estadounidense Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM) se llevó este domingo la general del Tour de La Provence tras la disputa de la tercera y última etapa, ganada en solitario por el francés Axel Laurance (Ineos).

Riccitello, 23 años, superó en la clasificación general a dos corredores del Ineos, el español Carlos Rodríguez y el colombiano Brandon Rivera, segundo y tercero, a 4 y 20 segundos, respectivamente.

En una larga jornada de 205 km entre Rognac y Arles, en el sudeste de Francia, el triunfo fue para Laurance, que formó parte de una escapada de 10 corredores.

A falta de 12 km para la meta, el campeón del mundo junior en 2023 atacó a sus compañeros de fuga y sólo pudo seguirle el noruego Daniel Arnes, aunque poco antes de pasar por la pancarta del último se distanció unos metros y el nórdico ya no pudo darle caza.

El pelotón de favoritos cruzó la meta a 14 segundos del vencedor.

Rivera, campeón nacional contrarreloj

Rivera se coronó hace pocos días como campeón nacional contrarreloj. El zipaquireño dio la sorpresa en la competencia y venció a grandes nombres del pelotón colombiano.

En el inicio de la competencia, Harold Tejada (Astana) estaba haciendo un tiempo digno de pelear por el título, pero sufrió un imperfecto mecánico que frenó en seco sus aspiraciones. El corredor huilense tuvo que poner el pie en tierra y cambió de bicicleta, cediendo un buen puñado de segundos en ese momento de la competencia.

Egan Bernal (Ineos Grenadiers), que llegaba como vigente campeón, apenas pudo ver a Harold sobre los últimos kilómetros del recorrido y pedaleó con calma sabiendo que el título iba a quedar en las manos de su gran amigo.

El gran favorito era Daniel Felipe Martínez (Bora-Hansgrohe), cuatro veces campeón nacional contrarreloj, pero quedó un minuto por debajo de Brandon y cruzó la meta sabiendo que la derrota estaba consumada.

RUSCHLIKON, SWITZERLAND - JUNE 11: Brandon Smith Rivera and Egan Bernal from Colombia of Ineos Grenadiers taking pictures with Colombia fans during stage 3 Steinmaur to Ruschlikon of Tour de Suisse on June 11, 2024 in RUSCHLIKON, Switzerland. (Photo by Joan Cros - Corbis/Getty Images)
Brandon Rivera. Foto: Getty Images

Los expertos daban como posible ganador a Dani Martínez y otros se inclinaban por el bicampeonato de Egan, sin embargo, Brandon Rivera dio un batacazo para poner a celebrar al Ineos Grenadiers.

Rivera hizo un tiempo oficial de 47 minutos y 3 segundos, muy por encima del resto de competidores inscritos a esta prueba contrarreloj.

“Es un esfuerzo de conocerse bien, tuve el mejor día de mi vida en la bicicleta y me siento muy emocionado”, dijo . Y agregó: “Se lo debía a mi abuela, que me está acompañando desde lo más alto“.

Con información de AFP

