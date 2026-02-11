Épico final de Nairo Quintana en el Tour de Omán: clasificación general tras la última etapa

Nairo Quintana cerró con broche de oro su participación en el Tour de Omán 2026. El corredor boyacense se lució en la montaña y terminó la carrera en la séptima posición de la clasificación general.

El título quedó en manos del italiano Christian Scaroni (Astana), que viene haciendo un gran arranque de temporada en la máxima categoría del ciclismo mundial.

Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), que llegó a la quinta etapa como líder, cedió 48 segundos respecto al lote de favoritos y se quedó con las manos vacías.

El colombiano Diego Pescador sufrió por la dureza del ascenso a Jabal Al Akhdhar (Green Mountain), pero terminó en la octava posición de la general.

Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria completaron el recorrido sin mayores exigencias, pues ya no tenían ninguna oportunidad de pelear por el esprint. El balance de los velocistas fue positivo con una victoria para Molano y podio en el caso de Gaviria.

Nairo se va feliz

La gran conclusión tras el Tour de Omán es que Nairo Quintana sigue intacto y todavía tiene gasolina para pelear con los nombres más importantes del pelotón internacional.

El colombiano dio batalla en la montaña y le alcanzó para hacer su primer ‘Top 10′ de la temporada. El Cóndor terminó por encima de corredores mucho más jóvenes como Diego Ulissi (Astana), Chris Harper (Q36.5 Cycling) o Will Barta (Tudor Pro Cycling).

De hecho, la diferencia respecto al campeón fue solo de 52 segundos. “El final de la etapa de hoy fue muy duro, muy agresivo, todo el día se fue muy rápido en el llano. Al final las fuerzas en la subida eran muy parecidas, supimos estar bien y quedar entre los diez primeros”, declaró Nairo.

Nairo Quintana intentando escapar en el grupo de favoritos. Foto: Getty Images

“Subimos al podio a Pescador como mejor joven y pienso que ha sido un balance bueno para el equipo con dos hombres entre los diez primeros. Así terminamos este Tour de Omán y ahora nos veremos en el UAE Tour”, agregó.

El ciclista boyacense tendrá apenas unos días de descanso antes de volver a la acción en Emirates Árabes, donde la exigencia será mucho mayor contra ciclistas como Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), Isaac del Toro (UAE Team Emirates) y Felix Gall (Decathlon CMA CGM), entre otros.

Clasificación general - Tour de Omán 2026 (Final)

1. Christian Scaroni (Astana) - 19:33:16

2. Cristian Rodríguez (Astana), a 24″

3. Adam Yates (UAE Team Emirates), a 44″

4. Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), a 44″

5. Paul Double (Team Jayco AlUla), a 44″

6. Sebastian Berwick (Caja Rural), a 44″

7. Nairo Quintana (Movistar Team), a 52″

8. Diego Pescador (Movistar Team), a 53″

9. Martin Tjotta (Uno-X Mobility), a 1′06″

10. Louis Rouland (Cofidis), a 1′07″