Ciclismo

Clasificación general del Tour de Omán 2026: así quedó Nairo Quintana, luego de la etapa 4

Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria fueron protagonistas en una jornada que terminó con esprint entre los velocistas.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

10 de febrero de 2026, 6:38 a. m.
Nairo Quintana, ciclista del Movistar Team.
Nairo Quintana, ciclista del Movistar Team. Foto: @MovistarTeam

Nairo Quintana y Diego Pescador siguen soñando con el podio en el Tour de Omán 2026. Este martes tuvieron una jornada relativamente tranquila, donde el protagonismo quedó en manos de los velocistas.

La gran batalla por el título será el miércoles con el ascenso a Jabal Al Akhdhar (Green Mountain). Allí se definirá el campeón y los puestos finales en la clasificación general de esta carrera que se disputa en territorio asiático.

Nairo Quintana presentó a la nueva estrella del ciclismo colombiano: “Aprende muy rápido”

Pescador es el mejor colombiano en el Tour de Omán. El nacido en Quimbaya (Quindío) se encuentra en la quinta posición a solo 17 segundos del líder, que sigue siendo el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla).

Nairo Quintana, por su parte, se mantuvo en la décima casilla a 30 segundos de la cima. Aunque los objetivos del corredor boyacense estaban puestos en una victoria de etapa, se encontró en el camino con esta posibilidad de hacer su primer ‘Top 10′ en la presente temporada.

Para lograrlo tendrá la obligación de meterse en el grupo de favoritos y demostrar su gran capacidad de resistencia en la montaña.

MISFAT AL ABRIYEEN, OMAN - FEBRUARY 09: Nairo Quintana of Colombia and Movistar Team attacks in the breakaway during the 15th Tour of Oman 2026, Stage 3 a 191.3km stage from Samail - Al Fayhaa Rest house to Misfat Al Abriyeen - Eastern Mountain 921m on February 09, 2026 in Misfat Al Abriyeen, Oman. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)
Nairo Quintana está haciendo un gran trabajo en el Tour de Omán. Foto: Getty Images

Molano acarició otra victoria

La alegría pudo ser por partida doble para el ciclismo colombiano. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) terminó en el tercer lugar y estuvo a escasos centímetros de Erlend Blikra (Uno-X Mobility).

Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) también entró en el esprint de la etapa 4 y cruzó la meta en el séptimo lugar.

Cabe recordar que Molano ganó la primera etapa del Tour de Omán e incluso vistió la camiseta de líder en la siguiente jornada. El lunes estuvo involucrado en una caída que por poco le cuesta el retiro, sin embargo, logró recuperarse justo a tiempo para volver a la contienda.

Las opciones de pelear por el esprint ya se terminaron para Molano y Gaviria, quienes simplemente completarán el recorrido este miércoles sin opciones de poder ganar.

En términos generales fue un buen examen para los velocistas colombianos, que empiezan a soltar las piernas para una temporada exigente de principio a fin.

Clasificación general - Tour de Omán 2026 (Etapa 4)

  1. Mauro Schimd (Team Jayco AlUla) - 16:10:03
  2. Christian Scaroni (Astana), a 4″
  3. Martin Tjotta (Uno-X Mobility), a 9″
  4. Sebastian Berwick (Caja Rural) a 13″
  5. Diego Pescador (Movistar Team) a 17″
  6. Chris Harper (Q36.5 Cycling), a 21″
  7. Cristian Rodríguez (Astana), a 21″
  8. Paul Double (Team Jayco AlUla), a 25″
  9. Diego Ulissi (Astana), a 28″
  10. Nairo Quintana (Movistar) a 30″

Noticias Destacadas