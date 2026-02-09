Ciclismo

Nairo Quintana sube como cohete en el Tour de Omán: atacó y sacudió la clasificación general

Hay dos colombianos en el ‘Top 10′ y todavía faltan dos etapas para completar el recorrido oficial.

Sebastián Clavijo García

9 de febrero de 2026, 9:33 a. m.
Nairo Quintana, al ataque en la etapa 3 del Tour de Omán 2026
Nairo Quintana, al ataque en la etapa 3 del Tour de Omán 2026 Foto: Getty Images

Nairo Quintana (Movistar Team) rozó la victoria en la etapa 3 del Tour de Omán. A falta de 1.5 kilómetros para coronar la línea de meta, el corredor boyacense salió al ataque y puso contra las cuerdas al lote de favoritos.

Justo cuando parecía tener la victoria entre las manos, el líder de la clasificación general lo alcanzó y le arruinó un día que era histórico para el ciclismo colombiano.

Egan Bernal, campeón nacional de ruta 2026: brillante desempeño defendiendo el título

Nairo se quedó con las ganas de romper su sequía en el World Tour; sin embargo, dio muestras de que todavía puede pelear contra los más fuertes del pelotón.

Este ataque le sirvió para escalar 18 posiciones y meterse en el Top 10 de la general, a 30 segundos de Mauro Schmid (Team Jayco AlUla).

Ciclismo

Egan Bernal, campeón nacional de ruta 2026: brillante desempeño defendiendo el título

Ciclismo

Nairo Quintana sube y Einer Rubio no pudo más: clasificación general del Tour de Omán tras la etapa 2

Ciclismo

Remco Evenepoel está intratable: está es la impresionante marca en el año tras triunfo de etapa en la Vuelta a Valencia

Ciclismo

Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria dejaron milimétrica definición en el Tour de Omán: líder colombiano

Ciclismo

¿Por qué Nairo Quintana no está en los Nacionales de Ruta? Se confirmó la verdadera razón

Ciclismo

Reconocida ciclista colombiana fue suspendida por la UCI por fallar en las pruebas antidopaje

Ciclismo

Egan Bernal perdió y le quitaron el trono: definido el nuevo campeón nacional contrarreloj

Ciclismo

Nairo Quintana presentó a la nueva estrella del ciclismo colombiano: “Aprende muy rápido”

Ciclismo

Nairo Quintana se lució en su primera carrera del año: atacó y dio espectáculo en la montaña

Ciclismo

Se definió la primera carrera de Nairo Quintana en 2026: confirman la fecha de su debut

Diego Pescador también está en la conversación por el título. El oriundo de Quimbaya (Quindío) respondió a la altura de las circunstancias y está en la quinta casilla, a solo 17 segundos del líder.

En las redes sociales de Movistar destacaron lo hecho por Nairo Quintana. “Nos hizo soñar”, escribió la escuadra telefónica tras el paso del colombiano por la línea de meta.

Desde que regresó a la máxima categoría del ciclismo mundial, Nairo no ha conseguido victorias profesionales. De hecho, ha cumplido con un rol secundario como ayudante de Einer Rubio y Enric Mas.

Esta temporada renovó contrato con serias dudas sobre su retiro. Medios españoles dan por hecho que se va a retirar al final de la presente temporada; sin embargo, el ciclista boyacense aseguró que la decisión dependerá de sus sensaciones.

Es momento de ver que falta poco y toca ir pensando en otras cosas también”, admitió en declaraciones para el diario AS. “Veremos cómo va la temporada y decidiremos lo que hacemos, pero de momento me siento bien, con buenas sensaciones y espero tener suerte de evitar lesiones“, indicó.

Movistar no lo tiene en los planes de disputar alguna de las tres grandes, pero con lo hecho en el Tour de Omán parece encenderse una pequeña luz de esperanza para el Cóndor.

“Los años pasan, ganan unos y luego van llegando otros, por eso hay que construir un equipo para el futuro“, completó.

Clasificación general - Tour de Omán 2026 (etapa 3)

  1. Mauro Schimd (Team Jayco AlUla) - 13:01:01
  2. Christian Scaroni (Astana), a 4″
  3. Martin Tjotta (Uno-X Mobility), a 9″
  4. Sebastian Berwick (Caja Rural) a 13″
  5. Diego Pescador (Movistar Team) a 17″
  6. Chris Harper (Q36.5 Cycling), a 21″
  7. Cristian Rodríguez (Astana), a 21″
  8. Paul Double (Team Jayco AlUla), a 25″
  9. Diego Ulissi (Astana), a 28″
  10. Nairo Quintana (Movistar) a 30″

