La segunda etapa del Tour de Omán tuvo salida este domingo, 8 de febrero de 2026, entre Al Rustaq Fort y Yitti Hills. Fueron un total de 191.4 kilómetros con tres inclinaciones importantes que provocaron la exigencia de los corredores.
Al final, el francés Baptiste Veistroffer, del Lotto-Intermarché, ganó esta segunda etapa y le quitó el liderato al colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Emirates). Este último había ganado el sprint de la primera jornada a su compatriota, Fernando Gaviria (Movistar).
Pero hay varias noticias sobre los colombianos. Por ejemplo, Einer Rubio (Movistar) no salió para la segunda etapa del Tour de Omán debido a una gastroenteritis. El propio Movistar Team lo notificó en sus redes sociales.
🇦🇪 #TourOfOman - 🤒 @Einerrubio1 no partirá en la 2ª etapa tras pasar una mala noche con gastroenteritis.— Movistar Team (@Movistar_Team) February 8, 2026
🤒 @Einerrubio1 will not start Stage 2 after having a rough night due to gastroenteritis.
💙 ¡Mejórate Einer!#RodamosJuntos I @movistar_es I @tourofoman pic.twitter.com/0r08UTxnWt
En cuanto a Nairo Quintana, se convierte en el mejor colombiano en la clasificación general tras la etapa de este domingo. Ascendió del puesto 52 al 28, y está a 31 segundos del líder Veistroffer.
Los ojos de los aficionados ya están puestos en el desarrollo de la tercera jornada. Será este lunes, 9 de febrero, también de 191 kilómetros, pero entre Eastern Mountain y Samail con una llegada caracterizada por su inclinación.
Cabe recordar que esta edición del Tour de Omán 2026 terminará el miércoles 11 de febrero.
Clasificación de la etapa 2 en el Tour de Omán
- Baptiste Veistroffer (FRA) - Lotto-Intermarché - T: 4:22:43
- Henok Mulubrhan (ERI) - XDS-Astana - a 0:17
- Thibaud Gruel (FRA) - Groupama-FDJ United - a 0:17
- Bryan Coquard (FR) - Cofidis - a 0:17
- Diego Ulissi (ITA) - XDS-Astana - a 0:17
- Natnael Tesfatsion (ERI) - Movistar - a 0:17
- Emilien Jeannière (FRA) - TotalEnergies - a 0:17
- Bart Lemmen (NED) - Visma-Lease a Bike - a 0:17
- Lukas Nerurkar (GBR) - EF Education-EasyPost - a 0:17
- Roger Adrià (ESP) - Movistar - a 0:17
(…)
32 Nairo Quintana (COL) - Movistar - a 0:17
43 Diego Pescador (COL) - Movistar - a 0:17
100 Juan Sebastián Molano (COL) - UAE Emirates - a 14:59
113 Fernando Gaviria (COL) - Caja Rural-RGA - a 14:59
Clasificación general tras la etapa 2 del Tour de Omán
- Baptiste Veistroffer (FRA) - Lotto-Intermarché - T: 8:47:23
- Henok Mulubrhan (ERI) - XDS-Astana - a 0:25
- Thibaud Gruel (FRA) - Groupama-FDJ United - a 0:27
- Bryan Coquard (FRA) - Cofidis - a 0:31
- Rick Pluimers (NED) - Tudor Pro Cycling - a 0:31
- Stefano Oldani (ITA) - Caja Rural-RGA - a 0:31
- Iván García Cortina (ESP) - Movistar - a 0:31
- Emilien Jeannière (FRA) TotalEnergies - a 0:31
- Mikkel Frolich Honoré (DEN) EF Education-EasyPost - a 0:31
- Marcel Camprubí (ESP) - Pinarello-Q36.5 - a 0:31
(…)
28 Nairo Quintana (COL) - Movistar - a 0:31
34. Diego Pescador (COL) - Movistar - a 0:31
99. Juan Sebastián Molano (COL) - UAE Emirates - a 15:03
100. Fernando Gaviria (COL) - Caja Rural-RGA - a 15:07
*No salió: Einer Rubio (COL) - Movistar