Ciclismo

Nairo Quintana sube y Einer Rubio no pudo más: clasificación general del Tour de Omán tras la etapa 2

La competencia arrancó sin Einer Rubio en su segunda etapa, mientras que Nairo Quintana es el mejor colombiano en el acumulado.

Redacción Ciclismo
8 de febrero de 2026, 1:09 p. m.
Nairo Quintana, el mejor colombiano en el Tour de Omán 2026.
Nairo Quintana, el mejor colombiano en el Tour de Omán 2026. Foto: Getty Images

La segunda etapa del Tour de Omán tuvo salida este domingo, 8 de febrero de 2026, entre Al Rustaq Fort y Yitti Hills. Fueron un total de 191.4 kilómetros con tres inclinaciones importantes que provocaron la exigencia de los corredores.

Al final, el francés Baptiste Veistroffer, del Lotto-Intermarché, ganó esta segunda etapa y le quitó el liderato al colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Emirates). Este último había ganado el sprint de la primera jornada a su compatriota, Fernando Gaviria (Movistar).

Pero hay varias noticias sobre los colombianos. Por ejemplo, Einer Rubio (Movistar) no salió para la segunda etapa del Tour de Omán debido a una gastroenteritis. El propio Movistar Team lo notificó en sus redes sociales.

En cuanto a Nairo Quintana, se convierte en el mejor colombiano en la clasificación general tras la etapa de este domingo. Ascendió del puesto 52 al 28, y está a 31 segundos del líder Veistroffer.

Imagen de la segunda etapa en el Tour de Omán 2026.
Imagen de la segunda etapa en el Tour de Omán 2026. Foto: Getty Images

Los ojos de los aficionados ya están puestos en el desarrollo de la tercera jornada. Será este lunes, 9 de febrero, también de 191 kilómetros, pero entre Eastern Mountain y Samail con una llegada caracterizada por su inclinación.

Cabe recordar que esta edición del Tour de Omán 2026 terminará el miércoles 11 de febrero.

Clasificación de la etapa 2 en el Tour de Omán

  1. Baptiste Veistroffer (FRA) - Lotto-Intermarché - T: 4:22:43
  2. Henok Mulubrhan (ERI) - XDS-Astana - a 0:17
  3. Thibaud Gruel (FRA) - Groupama-FDJ United - a 0:17
  4. Bryan Coquard (FR) - Cofidis - a 0:17
  5. Diego Ulissi (ITA) - XDS-Astana - a 0:17
  6. Natnael Tesfatsion (ERI) - Movistar - a 0:17
  7. Emilien Jeannière (FRA) - TotalEnergies - a 0:17
  8. Bart Lemmen (NED) - Visma-Lease a Bike - a 0:17
  9. Lukas Nerurkar (GBR) - EF Education-EasyPost - a 0:17
  10. Roger Adrià (ESP) - Movistar - a 0:17

(…)

32 Nairo Quintana (COL) - Movistar - a 0:17

43 Diego Pescador (COL) - Movistar - a 0:17

100 Juan Sebastián Molano (COL) - UAE Emirates - a 14:59

113 Fernando Gaviria (COL) - Caja Rural-RGA - a 14:59

Baptiste Veistroffer, nuevo líder del Tour de Omán tras la etapa 2.
Baptiste Veistroffer, nuevo líder del Tour de Omán tras la etapa 2. Foto: Getty Images

Clasificación general tras la etapa 2 del Tour de Omán

  1. Baptiste Veistroffer (FRA) - Lotto-Intermarché - T: 8:47:23
  2. Henok Mulubrhan (ERI) - XDS-Astana - a 0:25
  3. Thibaud Gruel (FRA) - Groupama-FDJ United - a 0:27
  4. Bryan Coquard (FRA) - Cofidis - a 0:31
  5. Rick Pluimers (NED) - Tudor Pro Cycling - a 0:31
  6. Stefano Oldani (ITA) - Caja Rural-RGA - a 0:31
  7. Iván García Cortina (ESP) - Movistar - a 0:31
  8. Emilien Jeannière (FRA) TotalEnergies - a 0:31
  9. Mikkel Frolich Honoré (DEN) EF Education-EasyPost - a 0:31
  10. Marcel Camprubí (ESP) - Pinarello-Q36.5 - a 0:31

(…)

28 Nairo Quintana (COL) - Movistar - a 0:31

34. Diego Pescador (COL) - Movistar - a 0:31

99. Juan Sebastián Molano (COL) - UAE Emirates - a 15:03

100. Fernando Gaviria (COL) - Caja Rural-RGA - a 15:07

*No salió: Einer Rubio (COL) - Movistar

