Harold Tejada brilla en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos; el colombiano firmó el mejor desempeño de su carrera

La última etapa del Tour de los Emiratos Árabes Unidos se disputó este domingo, 22 de febrero, con una fracción de 149 kilómetros; los ciclistas del lote concluyeron una de las competencias más importantes del inicio de la temporada.

Harold Tejada se luce en el UAE Tour Foto: Getty Images

Una de las figuras del certamen fue el ciclista colombiano Harold Tejada, del Astana, el cual logró finalizar en la cuarta posición de la clasificación final a 1 minuto y 25 segundos del ganador de la competencia, el ciclista mexicano, Isaac Del Toro.

Tejada finalizó a solo 11 segundos del podio, al ser superado por el australiano Lucas Plapp del Jayco Team y por el italiano Antonio Tiberi del equipo Bahrain Victorious.

Nairo Quintana, colombiano al servicio de Movistar Team. Foto: Getty Images

Desempeño de los colombianos

Sumado al desempleo de Harol Tejada, Sergio Higuita, compañero de este último, finalizó en puesto 33 a 7:41 del campeón; por su parte, Nairo Quintana concluyó la competencia en la posición 34, a 7:42 de Del Toro. Por último, el sprinter Juan Sebastián Molano, del UAE Team Emirates, terminó el recorrido en la casilla 93 a 33:04 del ganador.

En los próximos días, los colombianos retomarán acción dando continuidad al calendario del presente año.

Final de la general del Tour de los Emiratos Árabes Unidos

El ciclista mexicano Isaac Del Toro ganó el domingo en Abu Dabi el Tour de los Emiratos Árabes Unidos al término de la última etapa, que fue para el italiano Jonathan Milan.

Vencedor de la primera etapa el pasado lunes y de la jornada decisiva del sábado, en la cima del Jebel Hafeet, el joven corredor (22 años) sucede en el palmarés al esloveno Tadej Pogacar, su líder en el equipo UAE, ausente en esta edición.

Isaac del Toro, campeón del UAE Tour 2026. Foto: Getty Images

En la clasificación general, Del Toro aventajó en 20 segundos al italiano Antonio Tiberi y en 1:14 al australiano Lucas Plapp, mientras que el colombiano Harold Tejada quedó fuera lde podio por apenas once segundos.

La última etapa se resolvió al esprint, con la tercera victoria del italiano Milan, que superó en la pancarta de meta al noruego Erlend Blikra y al australiano Sam Welsford.

Hay que destacar que esta competencia es una de las primeras pruebas del año, en la que los ciclistas del World Tour miden fuerzas con el objetivo de llegar a las tres grandes del año en las mejores condiciones posibles.

*Con información de AFP